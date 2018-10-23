В России поискали самую настоящую "докторскую" колбасу. И нашли!

Девять из десяти проверенных торговых марок «Докторской» колбасы соответствуют требованиям норм по качеству и безопасности, сообщает Роскачество по итогам второго этапа всероссийского исследования этого сорта колбасы.

В прошлом году Роскачество изучило 30 марок «Докторской» со всей России, в этом году — еще 10. Колбасу исследовали по 70-ти показателям качества и безопасности, в том числе на бактерии группы кишечной палочки, антибиотики, посторонние ингредиенты. Отдельно оценивался вкус и внешний вид колбасы.

По итогам исследований «Докторская» девяти торговых марок соответствует не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим стандартам Роскачества, говорится в сообщении организации. При этом самая качественная «Докторская» производится в Москве, Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Челябинской, Саратовской, Белгородской областях.

Вся исследованная колбаса безопасна, производится в стерильных условиях. Нарушений по микробиологическим показателям не обнаружено. Превышений по консервантам и стабилизаторам тоже нет, однако удерживающую влагу клетчатку нашли сразу в трех «новых» марках. Нет в колбасе тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов. Превышения предельно допустимых концентраций антибиотиков также не обнаружено. Кроме того, постороннего генетического материала (ДНК овцы, лошади, собаки и кошки, кукурузы и сои) в «Докторской» также не обнаружено. Крахмала также нет.

При этом органолептическая оценка показала, что не всегда самая вкусная колбаса – самая натуральная.

По инф. rosbalt.ru

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