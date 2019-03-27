В России планируется всеобщее йодирование соли

Российское министерство здравоохранение предложило обязать всех отечественных производителей пищевой соли йодировать свою продукцию, начиная с января 2020 года. Сотрудники ведомства разрабатывают соответствующий законопроект, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к уведомлению отмечено, что в России менее 30% граждан употребляют в пищу йодированную соль, тогда как связанные с дефицитом йода в организме заболевания щитовидной железы распространены среди населения широко: ежегодно с их симптомами обращаются к эндокринологам свыше 1,5 млн взрослых и более 650 тысяч детей.

Всеобщее йодирование соли уже введено в странах Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане. (Еще статьи и новости о здоровом питании - по ссылке)

Polit.ru

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