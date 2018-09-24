В России намечают новые шаги в борьбе с курением

Правительство РФ рассмотрит варианты ограничения продажи табачной продукции. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сейчас риски, связанные с вредными привычками, приводят к сокращению продолжительности жизни. Мы говорили о том, что есть примеры множества стран, которые в разное время принимали решение об увеличении возраста продаж с 19 до 20, 21 года. Все эти варианты будут рассмотрены, и мы их предложим на обсуждение», — отметила Голикова.

В результате употребления табака ежегодно в мире умирает около 6 млн человек. Согласно прогнозам ВОЗ, к 2030 году этот показатель превысит 8 млн человек в год.

По инф. rosbalt.ru

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