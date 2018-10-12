В квартирах россиян появятся индивидуальные счетчики тепла

Минстрой предложил устанавливать в квартирах индивидуальные счетчики тепла, сообщили в министерстве "Российской газете" .

Проект постановления поддержан федеральными органами исполнительной власти и внесен в правительство Российской Федерации для его дальнейшего утверждения, отметили в Минстрое.

Сейчас устанавливать счетчики на тепло тоже можно, но рассчитывать платежи по ним разрешено только в том случае, если все жилые помещения в доме оборудованы счетчиками на тепло.

Проект постановления, разработанный Минстроем России, предусматривает возможность делать это даже в тех случаях, если не все квартиры в доме оборудованы приборами учета. При этом конкретный порог по количеству таких помещений не установлен.

С принятием изменений можно снизить плату за отопление тех помещений, которые ранее перешли на индивидуальное отопление.

Собственники таких квартир смогут платить только за тепло, которое пошло на обогрев мест общего пользования и всего дома в целом.

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