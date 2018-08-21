В июле мы стали тратить на еду меньше. Но не потому что она подешевела...

Более чем на 1 тысячу — с 8365 до 7348 рублей — сократились в июле расходы россиян на продукты. В процентном соотношении сокращение, по сравнению с июнем, составило 12,2%, сообщил во вторник исследовательский холдинг «Ромир».

Скорее всего, сокращение расходов на еду связано с тем, что летом многие уехали на дачи и перешли на «подножный корм» со своего огорода.

Повседневные расходы россиян в июне снизились в целом на 0,6% по сравнению с июнем. С учетом официальной июльской инфляции в 0,3% реальные траты семей уменьшились также на 0,3%.

Из представителей разных групп по уровню дохода наиболее значительно траты за месяц сократили люди со средними доходами — на 2,6%. Россияне с высокими доходами сократили повседневные траты на 1,3%. Группа с низкими доходами в июле, напротив, показала повышение потребительской активности на 3,9%.

По инф. rosbalt.ru

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