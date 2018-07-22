В Египте нашли нетронутый черный саркофаг

В Александрии нашли неразграбленный мародерами черный саркофаг. Не прошло и месяца, как началось его вскрытие. Общественность всколыхнули эти данные, она гадала, кто или что может покоиться в артефакте, габариты которого впечатляют: длина – 2,65 м, вес – до 30 т. Возраст саркофага оценивался более чем два тысячелетия.

Крышку подняли на 5 см, но затем правительственная комиссия решила не продолжать вскрытие из-за возможного отравления участников процедуры. Сообщалось, что есть опасность испарения ядовитых газов.

Также ходили слухи о некоем «проклятии фараона», наложенном на гробницу столь мрачного цвета.

В новостных изданиях на Западе высказывали версию о том, что в саркофаге может покоиться знаменитый полководец Александр Македонский. В свою очередь археологи арабской страны рассчитывали найти там тело жреца, жившего в IV—III вв. до н.э.

На деле же все оказалось гораздо менее загадочно. Специалисты министерства по делам древностей вскрыли саркофаг, но он не содержал ничего сенсационного. Об этом заявил генеральный секретарь Совета ведомства Мустафа Вазири.

По его словам, «содержимое саркофага бедно», и уж никак не «содержит проклятий».

В саркофаге были три мумии. Вероятно, в нем захоронили членов одной семьи из Александрии. Ранее СМИ предположили, что наконец-то найдено захоронение завоевателя Александра Македонского, но, как заявил, чиновник, все осталось «на уровне слухов».

По инф. rosbalt.ru

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