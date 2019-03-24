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В Дагестане — вспышка дезинтерии
По инф. polit.ru   
24 Марта 2019 г.
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Число доставленных в инфекционный стационар хасавюртовской больницы составило 104 человек, из которых 90 — дети, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

 

«В стационаре Хасавюртовской ЦГБ находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ). Состояние всех госпитализированных врачи оценивают преимущественно как легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

В Минздраве призвали граждан соблюдать особые меры предосторожности, пока причины вспышки кишечной инфекции не будут окончательно установлены и устранены. «Призываем жителей города соблюдать меры предосторожности — употреблять только кипяченную или бутилированную воду, чаще мыть руки, использовать для мытья фруктов и овощей предварительно прокипяченную воду».

Для проведения эпидемиологического расследования к очагу прибыла группа специалистов Роспотребнадзора, которую возглавил замглавы республиканского управления ведомства.

Polit.ru

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