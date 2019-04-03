В Башкирии пытались скрыть вспышку гепатита А у детей

В одном из районов Башкирии несколько детей заразились гепатитом A. От родителей требовали скрывать эту информацию, а в больнице — выключить мобильные, сообщает ProUfu.ru. Источник заражения так и не был определен.

Как сообщает издание, дети заболели в школах № 7 и 16, а также в детском саду № 35 в поселке Приютово.

В школе № 7 заболели двое учеников первого и седьмого классов. Было принято решение закрыть два класса на недельный карантин. При этом родителей попросили «не сеять панику», чтобы информация не вышла за пределы поселка.

По данным источников издания, сейчас дети лежат в инфекционном отделении Белебеевской ЦРБ, а их родителей попросили отключить мобильные устройства. Пока известно о четырех случаях заражения.

Отец первоклассницы одной из местных школ Эльвер Гилязов рассказал в соцсетях, что в школе нет посудомоечного оборудования, а сама посуда очень старая. После этого, по словам мужчины, ему начали приходить гневные сообщения от учителей и работников столовой с фейковых аккаунтов. Мужчина обратился в Роспотребнадзор, и ему ответили, что в адрес школы было направлено «устное замечание».

Директор школы № 7 Людмила Иванова сообщила, что очаг вирусной инфекции возник в приютовском Центре детского творчества, однако руководитель Центра детского творчества Руслана Привалова опровергла эту версию. По ее словам, симптомы гепатита А проявились у мальчика, который ходит в Центр, на следующий день после соревнований, но инкубационный период болезни составляет от 14 до 28 дней. Проверка в Уфе очагов заболевания не выявила.

По мнению начальника отдела Роспотребнадзора Зухры Шагиевой, факт заражения четырех детей в трех разных образовательных учреждениях является «дежурным случаем», и вины администрации этих учреждений нет. Всего по Башкирии в марте было выявлено одиннадцать случаев заражения гепатитом А.

Источник болезни так никто и не определил, отмечает уфимское издание.

Ранее в одном из детских садов Самары у шести детей выявили гепатит A.

По инф. rosbalt.ru

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