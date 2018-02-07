Управляющие компании теряют управление

Игроки российского рынка жилищно-коммунальных услуг готовятся к переходу на новую модель отношений между собственниками жилья в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями (РСО), пишет "Российская газета".

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Проблему долгов ЖКХ не решить без диверсификации коммунальных тарифов

Такой законопроект сейчас активно обсуждают в Госдуме. Если документ вступит в силу, жильцы смогут быстро и легко заключить прямой договор с поставщиками ресурсов, минуя управляющую компанию. Идею разделяют и РСО, и добросовестные управдомы, работающие в регионах Северо-Запада. Однако законопроект, по мнению игроков рынка и экспертов, требует доработки. В частности, речь идет об обслуживании проблемных многоквартирных домов, не оборудованных счетчиками и потребляющих больше ресурсов, чем установлено в нормативах.

Прикрылись "двойниками"

Одна из причин, по которой решили изменить систему расчетов с поставщиками ресурсов, связана с огромными долгами управляющих компаний перед РСО. По данным Росстата, к середине прошлого года УК не выплатили ресурсоснабжающим организациям порядка 250 миллиардов рублей. Это практически пятая часть всех коммунальных долгов, зафиксированных в РФ.

В Калининградской области просроченная дебиторская задолженность жилищных организаций за электроэнергию составила на начало 2018 года 463,6 миллиона рублей, увеличившись за год на 20 миллионов. В каких-то случаях, как пояснил поставщик ресурсов, управдомы плохо справлялись с работой по взысканию коммунальных платежей, в других - собирали деньги с собственников квартир, но не перечисляли их РСО.

- Нередко руководители управляющих компаний, накопившие долги, регистрируют организации с новым ИНН, пытаясь таким образом уйти от ответственности, - сетует Владислава Резакова, генеральный директор калининградской компании, которая занимается сбытом электрической энергии. - После этого многоквартирные дома переходят на обслуживание к новой управляющей организации, которая фактически является прежней УК. В силу того, что имущество у компании-должника практически всегда отсутствует, взыскать с нее задолженность не представляется возможным. Подобный механизм позволяет УК покрывать свои затраты без дополнительных усилий. Например, не проводя работу по взысканию задолженности с жильцов многоквартирных домов.

Эта практика распространена и в Калининградской области, и в других регионах РФ. Поэтому в новый законопроект включили норму, которая позволяет РСО в обязательном порядке переводить многоквартирный дом на прямые договоры, если управляющая компания не платит за потребленные ресурсы больше двух месяцев. Если долгов нет, инициативу вправе проявить жильцы, а поставщики ресурсов должны будут обеспечить реализацию прямых расчетов в трехмесячный срок.

- В работе с потребителями на прямых договорах мы видим лишь положительные стороны, - продолжает Владислава Резакова. - В 2017 году уровень оплаты электроэнергии гражданами составил 101,6 процента, что демонстрирует высокую платежную дисциплину данной категории потребителей. С управляющими компаниями дела обстоят иначе - уровень оплаты составил 93,6 процента. Добавлю, что для перехода на прямые договоры в соответствии с законопроектом требуется решение общего собрания собственников МКД, обладающего не менее чем 50 процентами голосов.

Однако часто граждане-потребители не проявляют активную позицию либо не могут присутствовать на собрании по объективным причинам. Поэтому, как нам кажется, переход на прямые договоры с РСО должен стать обязательным для всех МКД, дабы исключить сложности с принятием решения на собраниях.

Вопрос упирается в норму

Некоторые ресурсоснабжающие организации, впрочем, опасаются, что на них возложат оплату "сверхнормативных" объемов потребленных общедомовых ресурсов. Ведь в домах, где нет коллективных счетчиков учета тепла и электроэнергии, стоимость ресурсов, потребленных на общедомовые нужды, рассчитывается по специальным региональным нормативам. И за все, что сжигается и отапливается сверх норматива, жильцы, согласно действующему законодатель-ству, не платят.

Сейчас это финансовое бремя несут управляющие компании. Если жильцы дома заключат прямые договоры с РСО, платить за "сверхнормативные" общедомовые ресурсы, возможно, придется поставщикам. Но пока этот вопрос в законопроекте не регулируется. И его, как считает доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и территориального управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета Вадим Чекалин, следует проработать более детально.

- Далеко не всегда управляющие компании специально накапливают долги перед РСО, - поясняет Вадим Чекалин. - Большинство этих компаний и собственники жилья являются добросовестными плательщиками. Нередко проблема заключается именно в том, что дом потребляет слишком много энергии, тепла и воды. За часть этих ресурсов приходится платить УК, из-за чего у жилищной организации не остается достаточных средств. Если после перехода на прямые договоры расходы на оплату "сверхнормативных" ресурсов должны будут нести поставщики, они также могут столкнуться с финансовыми трудностями.

Поэтому в перспективе необходимо диверсифицировать коммунальные тарифы в зависимо-сти от категорий жилых домов, уверен эксперт. Ведь на содержание тех же хрущевок требуется больше средств, чем на обслуживание новых зданий. Параллельно следует развивать меры социальной поддержки для малообеспеченных жителей изношенных МКД, которые не смогут оплачивать услуги ЖКХ по экономически обоснованным тарифам.

Кто ответит за ржавую воду

Еще один вопрос, требующий внимания законодателей, связан с качеством поставляемых ресурсов. Сейчас претензии, к примеру, к качеству воды граждане могут предъявить управляющей компании. Однако если жильцы перейдут на прямые расчеты с РСО, отвечать за ржавую воду или недостаточно сильный напор в кране, возможно, придется водоканалам.

- При этом содержание внутридомовых инженерных сетей - это обязанность управляющих компаний, - продолжает Вадим Чекалин. - Поставщики ресурсов, с которыми я общался, опасаются, что при таком раскладе они не смогут гарантировать предоставление действительно качественных услуг. Этот момент также необходимо отразить в законопроекте, узнав мнение представителей как РСО, так и УК. В остальном, как мне кажется, текущая редакция законопроекта должна устроить и поставщиков ресурсов, и управляющие компании, и собственников квартир. И, я думаю, это правильно, что переход на прямые договоры не будет повсеместным, как предполагалось в самом начале работы над документом, а сопряженным с решением жильцов МКД или с двухмесячным долгом управляющих организаций перед РСО. Значит, добросовестные УК так и продолжат отвечать за оплату потребленных ресурсов. Зато компании, которые намеренно не переводят деньги собственников помещений ресурсоснабжающим организациям, новый механизм быстро выдавит с рынка.

Представители петербургских и калининградских управдомов, с которыми беседовала корреспондент "Российской газеты", ничего плохого в прямых договорах между гражданами и РСО также не видят.

- Наверное, каким-то УК, использующим "двойников", чтобы собрать с жильцов деньги и оставить их себе, денежный кран перекроют, - рассуждает заместитель руководителя одной из УК Сергей Пчелкин. - Но нам работать будет даже проще - не придется думать, как заставить жильцов вовремя платить за тепло и свет.

Прямая речь

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

- Изменения поддержали все: и ресурсоснабжающие организации, и управляющие компании. К примеру, если УК собирает 95 процентов средств от собственников, то отдавать ресурсникам она все равно должна 100 процентов. Откуда брать недостающие деньги - непонятно. Проект закона много раз менялся. В результате депутаты Госдумы вышли с более коротким документом, который позволит легитимизовать уже существующую повсеместную практику.

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