Управдомам запретят выставлять счета за коммунальные услуги

Платить за свет, воду, газ и тепло россияне смогут напрямую поставщикам этих коммунальных ресурсов. Доступ к живым деньгам потеряют управляющие компании, в результате чего могут снизиться счета. Пишет "Российская газета".
Законопроект, подготовленный минстроем, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сегодня коммунальные квитанции формируют и рассылают жильцам дома управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Из-за того, что квартиранты не знают точных цен на ресурсы, управдомы могут по своему усмотрению увеличивать счета. Злоупотреблений не избежать, говорят эксперты. Но если платежи будут начислять сами поставщики ресурсов, то механизм оплаты станет гораздо прозрачнее: никаких накруток, никаких недопониманий.
Жители домов будут платить напрямую поставщикам воды, света, тепла и газа.
О введении нового механизма говорят уже давно, но если изначально его планировалось сделать добровольным, то в окончательном варианте документа речь уже идет об обязаловке для всех домов, рассказала "РГ" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Таким образом для заключения договора не потребуется подписывать его в бумажном виде с каждым собственником квартир или проводить общее собрание в многоквартирном доме.
Не исключено, что в результате появления новой системы цифры в платежках станут меньше. "Чем меньше посредников, тем меньше цена услуги", - отметил ранее министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
Управляющие компании нередко становятся должниками. Часть тех денег, которые они получают с жильцов, ресурсникам отправляют только часть, остальные либо кладут в карман, либо отправляют на повседневные нужды дома. Именно минимизация неплатежей и стала основной целью нового законопроекта минстроя. На данный момент общий объем задолженности, включая долги населения и управдомов, превысил 1 триллион рублей. И продолжает расти быстрыми темпами.
Стоит уточнить, что управдомов не планируется полностью исключать из процесса - они будут представлять интересы жителей своего дома, говорит Разворотнева.
При несоответствии параметров качества услуг потребитель вправе требовать соразмерного снижения платы, поясняют авторы инициативы. Если будет установлено, что вода была грязной еще до того, как попала в дом, то ресурсоснабжающая организация обязана будет сделать перерасчет. А если внутри строения, то финансовую ответственность несет уже управдом.
Не получится ли так, что почтовые ящики россиян заполнятся массой квитанций от разных организаций? Нет, говорят в минстрое. Жильцы, по-прежнему, будут получать единую платежку. Но она уже будет выглядеть немного по-другому. Типовая форма нового единого платежного документа будет утверждена правительством.
Но одной единой платежки, конечно, мало - нужен информационно-расчетный центр, который и будет раскидывать деньги по организациям. В одних регионах такие есть, а в других - их только еще планируется создать. Исполнителей будут выбирать либо на конкурсной основе, либо прямым решением губернатора.
Новую систему, когда ее одобрят окончательно, будут запускать постепенно - в течение года. Так что, не исключено, что полностью она заработает только в 2018 году.
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