Юные физики-олимпийцы собрались в Долгопрудном

Серия учебно-тренировочных сборов стартовала в Московском физико-технчиеском институте, в Долгопрудном. В первом этапе с 5 по 18 сентября 2018-го приняли участие 32 школьника из Саранска, Челябинска, Перми, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Все они – победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады по физике.

Летние сборы традиционно состояли из пяти туров. В первом ребята решали задачи с прошедших олимпиад. В последующих четырёх – выполняли авторские теоретические и экспериментальные задания. Строго оценивалось умение юных физиков довести теоретические задачи и практические выкладки до верных ответов.

Принять участие в следующих учебно-тренировочных сборах приглашены 15 школьников. 8 из них поедут на азиатскую физическую олимпиаду в Австралию в мае 2019-го. И только 5 смогут войти в состав российской сборной и выступить на международной олимпиаде по физике IPhO2019, которая пройдёт в Израиле в июле 2019 года.

В том, что ребята справятся - сомнений нет. Их подготовкой занимаются настоящие профессионалы. Да и среди сверстников нынешним школьникам есть на кого равняться. В 2007 году «золото» международной олимпиады завоевала Ксения Соловьёва – первая девушка в составе российской сборной. А в 2017-м юные физики из России поставили исторический рекорд, вся сборная завоевала медали высшего достоинства.

О том, как готовят ребят к международным состязаниям, рассказал руководитель учебно-тренировочных сборов по физике Виталий Шевченко.

— Что особенного в подготовке к состязаниям такого уровня?

— Мы даем школьникам работать на необычном оборудовании, на приборах, с которыми нужно разобраться. Например, на этих сборах школьникам был выдан ультразвуковой датчик расстояния на Arduino. С его помощью школьники исследовали необычное скатывание двойного конуса по рельсам.

— Чем отличаются задачи на международных соревнованиях от задач на российских олимпиадах?

— На всероссийских олимпиадах задачи, как правило, короткие - около трёх предложений, но сложные. Ребятам даётся время, чтобы догадаться до некоторой идеи. А на международной - объёмные задачи разной сложности, но чаще всего модель уже понятна. Это скорее соревнования на скорость решения. Однако российская сборная много тренируется и отлично подготовлена к решению подобных заданий.

— Какие дополнительные навыки нужны для успешного участия в международной олимпиаде?

— Работа по подготовке к международной олимпиаде тщательно продумана. Предварительно мы читаем лекции и проводим семинары по темам, которые в школьной программе полностью не освещаются. Например, тема «Гравитация». В ноябре мы предоставим ребятам возможность в течение двух недель принять участие в новых для них экспериментах по волновой оптике. Например, нашим школьникам в Индии в 2015 году предложили осуществить эксперимент, который эмитировал дифракцию рентгеновских лучей на структуре ДНК. Российские школьники к этому были готовы и не побоялись взяться за новую задачу. Именно такой подход - одна из составляющих успеха российской сборной на международной олимпиаде.

— С кем нашей сборной придется соперничать за медали в 2019 году?

Конкуренция высокая. Предстоит встреча с командами из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Вьетнама. Каждая из них - претендент на золотые медали. Но у нас фантастически сильные позиции. Мы постоянно совершенствуем методику подготовки команды. У российской сборной есть все шансы вернуться на родину с золотыми медалями. Наши ребята спокойны и уверены в себе. Ведь у них за плечами большой опыт участия в олимпиадах и любовь к точной науке.

Верим, удача улыбнётся ребятам и в этом году. Лучшей наградой за их упорство и труд в изучении точной науки станет победа на международной олимпиаде!

В этом году учебно-тренировочные сборы проходят на базе Московского физико-технического института (МФТИ). Поддержку оказывает Государственное образовательное учреждение города Москвы «Центр педагогического мастерства». Также тренеры надеются, что две дополнительные тренировки в феврале и марте 2019 года по традиции удастся провести в городе Сочи на базе образовательного центра «Сириус».

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