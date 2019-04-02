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Ученые обещают: вакцина от аллергии на кошек — "на подходе"!
По инф. polit.ru   
02 Апреля 2019 г.
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Разработка первой в мире вакцины от аллергии на кошек может дать результат до конца года, заявил ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Петр Глыбочко.

Ученые обещают: вакцина от аллергии на кошек — "на подходе"!

По его словам, совместная с Венским медицинским университетом работа «активно движется». «Вакциной против аллергии на кошек занимаемся. Думаю, в этом году ее получим», — цитирует Глыбочко «Интерфакс».

Он добавил, что некоторые результаты работы с венскими коллегами в рамках проекта Cats Project уже апробируются.

По данным исследований, аллергия на кошек в явном или потенциальном виде есть у 50% российских детей. Симптому могут быть разной степени интенсивности, вплоть да астмы и летальных исходов.

  • Наличие в доме кошек может оказать влияние на подверженность шизофрении, считают датские исследователи - читайте по ссылке.

Polit.ru

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