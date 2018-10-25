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У столичной пенсионерки выманили полмиллиона "на помощь дочери"
По инф. rosbalt.ru   
25 Октября 2018 г.
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Столичные полицейские задержали в Самарской области 34-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве в отношении московской пенсионерки.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, в Москве к 80-летней женщине на улице подошла неизвестная, представилась знакомой ее дочери и пояснила, что та попала в беду и что нужны деньги. Пенсионерка сняла со счета 565 тыс. рублей и отдала аферистке.

По данному факту полицией уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По инф. rosbalt.ru

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