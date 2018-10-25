У столичной пенсионерки выманили полмиллиона "на помощь дочери"

Столичные полицейские задержали в Самарской области 34-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве в отношении московской пенсионерки.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, в Москве к 80-летней женщине на улице подошла неизвестная, представилась знакомой ее дочери и пояснила, что та попала в беду и что нужны деньги. Пенсионерка сняла со счета 565 тыс. рублей и отдала аферистке.

По данному факту полицией уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ