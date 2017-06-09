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Цены на аренду загородных домов упали почти вдвое
Ирина Жандарова, "Российская газета"   
09 Июня 2017 г.
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Примерно треть россиян проведет наступившее лето на даче, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, пишет "Российская газета".

Летний отдых на даче

Летний отдых на даче

У многих есть собственные дачи, другие арендуют их. В этом году расстановка сил серьезно изменилась в пользу арендаторов. Стоимость домиков снизилась, а требования к самим объектам повысились.

Одними из самых дорогих и востребованных являются подмосковные дачи. Их стоимость уже который год в летний сезон сравнима с ценой аренды квартир в столице. Однако столичные владельцы дач в этом году серьезно пострадали. По сравнению с показателями декабря средняя стоимость найма обычных дачных домиков снизилась вполовину: с 47 тысяч рублей до 21 тысячи рублей в месяц. Цена коттеджей упала на 27,8 процента: со 102 тысяч рублей до 73,6 тысячи рублей.

В настоящее время домик на лето в Подмосковье можно снять за минимальную сумму 10-12 тысяч рублей в месяц. За эти деньги можно получить летний дом в садоводстве с туалетом на участке.

Обилие предложений не гарантирует хороший выбор. Доля неликвидных объектов среди дач достигает 80 процентов

Причина такого серьезного дисконта в погоде. Весна выдалась холодной, многие отложили дачный вопрос до потепления. А оно не в меру затянулось.

Наиболее популярны у арендаторов дачи с удобствами, небольшой площади. Идеальными считаются домики, у которых есть поблизости водоемы, пригодные для купания. А на участке есть баня, беседка или зона для барбекю.

Очень многие выбирают дачи на морском побережье. Летом в 2017 году цены на аренду недвижимости в частном секторе в Крыму и Краснодарском крае начинаются от 500 рублей в сутки за комнату. Стоимость аренды всего домика в пешей доступности от пляжа начинается от 2000 рублей в сутки. При долгосрочной аренде - 45-55 тысяч рублей в месяц. В Сочи дом стоит в среднем 72 тысячи рублей в месяц.

Есть менее "золотые" и при этом достойные внимания дачные направления: Селигер или Карелия, где дачные поселки впечатляюще живописны. Домик со всеми удобствами и участком стоит здесь 20-30 тысяч рублей. Недорогие и при этом с выходом на Волгу есть дачи вблизи Ульяновска, Самары, Казани. За простые дачные домики здесь просят 5-8 тысяч в месяц. А в Иркутской области пользуются спросом дачи на Байкальском тракте. Как несложно догадаться, они совсем близко от озера Байкал.

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Россияне большие любители купаться и париться. Самый большой спрос в сегменте загородной недвижимости приходится на дома с баней и вблизи водоема. Фото: PHOTOXPRESS

Советы

Четыре хитрости при сдаче

1. Дачи чаще всего сдают не помесячно, а на сезон. С мая по сентябрь - на пять месяцев. Владелец может попросить арендаторов оплатить весь сезон сразу. Или разбить на несколько платежей. Но помесячная оплата - редкость.

2. Не забудьте выставить арендаторам счета за коммунальные услуги. На даче часто используется даже больше электричества, чем дома. Так как многие дачи оснащены электроводонагревателями.

3. Наличие удобств серьезно повышает стоимость дачи. И если сделать полноценный туалет без септика сложно, то поставить водонагреватель за 3 тысячи рублей - пара пустяков. Такое вложение точно окупится за сезон.

4. Как и при сдаче квартиры, владелец дачи может потребовать у арендаторов страховой депозит. Он покроет стоимость имущества, если приехавшие дачники что-нибудь сломают.

Кстати

Какие дачи пользуются спросом

С удобствами в доме, горячей водой. Около реки, озера, пруда или у моря. С хорошей транспортной доступностью. Рядом есть продуктовый магазин. Площадью до 100 кв. метров. С оборудованной территорией (баней, беседкой, зоной барбекю).

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