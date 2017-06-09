Цены на аренду загородных домов упали почти вдвое

Примерно треть россиян проведет наступившее лето на даче, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, пишет "Российская газета".
Летний отдых на даче
У многих есть собственные дачи, другие арендуют их. В этом году расстановка сил серьезно изменилась в пользу арендаторов. Стоимость домиков снизилась, а требования к самим объектам повысились.
Одними из самых дорогих и востребованных являются подмосковные дачи. Их стоимость уже который год в летний сезон сравнима с ценой аренды квартир в столице. Однако столичные владельцы дач в этом году серьезно пострадали. По сравнению с показателями декабря средняя стоимость найма обычных дачных домиков снизилась вполовину: с 47 тысяч рублей до 21 тысячи рублей в месяц. Цена коттеджей упала на 27,8 процента: со 102 тысяч рублей до 73,6 тысячи рублей.
В настоящее время домик на лето в Подмосковье можно снять за минимальную сумму 10-12 тысяч рублей в месяц. За эти деньги можно получить летний дом в садоводстве с туалетом на участке.
Обилие предложений не гарантирует хороший выбор. Доля неликвидных объектов среди дач достигает 80 процентов
Причина такого серьезного дисконта в погоде. Весна выдалась холодной, многие отложили дачный вопрос до потепления. А оно не в меру затянулось.
Наиболее популярны у арендаторов дачи с удобствами, небольшой площади. Идеальными считаются домики, у которых есть поблизости водоемы, пригодные для купания. А на участке есть баня, беседка или зона для барбекю.
Очень многие выбирают дачи на морском побережье. Летом в 2017 году цены на аренду недвижимости в частном секторе в Крыму и Краснодарском крае начинаются от 500 рублей в сутки за комнату. Стоимость аренды всего домика в пешей доступности от пляжа начинается от 2000 рублей в сутки. При долгосрочной аренде - 45-55 тысяч рублей в месяц. В Сочи дом стоит в среднем 72 тысячи рублей в месяц.
Есть менее "золотые" и при этом достойные внимания дачные направления: Селигер или Карелия, где дачные поселки впечатляюще живописны. Домик со всеми удобствами и участком стоит здесь 20-30 тысяч рублей. Недорогие и при этом с выходом на Волгу есть дачи вблизи Ульяновска, Самары, Казани. За простые дачные домики здесь просят 5-8 тысяч в месяц. А в Иркутской области пользуются спросом дачи на Байкальском тракте. Как несложно догадаться, они совсем близко от озера Байкал.
Россияне большие любители купаться и париться. Самый большой спрос в сегменте загородной недвижимости приходится на дома с баней и вблизи водоема. Фото: PHOTOXPRESS
Советы
Четыре хитрости при сдаче
1. Дачи чаще всего сдают не помесячно, а на сезон. С мая по сентябрь - на пять месяцев. Владелец может попросить арендаторов оплатить весь сезон сразу. Или разбить на несколько платежей. Но помесячная оплата - редкость.
2. Не забудьте выставить арендаторам счета за коммунальные услуги. На даче часто используется даже больше электричества, чем дома. Так как многие дачи оснащены электроводонагревателями.
3. Наличие удобств серьезно повышает стоимость дачи. И если сделать полноценный туалет без септика сложно, то поставить водонагреватель за 3 тысячи рублей - пара пустяков. Такое вложение точно окупится за сезон.
4. Как и при сдаче квартиры, владелец дачи может потребовать у арендаторов страховой депозит. Он покроет стоимость имущества, если приехавшие дачники что-нибудь сломают.
Кстати
Какие дачи пользуются спросом
С удобствами в доме, горячей водой. Около реки, озера, пруда или у моря. С хорошей транспортной доступностью. Рядом есть продуктовый магазин. Площадью до 100 кв. метров. С оборудованной территорией (баней, беседкой, зоной барбекю).
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