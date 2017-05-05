Тарифы на жилищно-коммунальные услуги опять решили подправить

В Думе собираются подправить тарифы на жилищно-коммунальные услуги — на этот раз, как ни странно, в пользу населения. Не исключено, что задолженность достигла таких астрономических сумм, что властям просто приходится что-то делать.
ЖКХ без счетчика воды и электроэнергии – может подешеветь
Поправки в законопроект «Об энергосбережении...» готовит председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, об этом она рассказала «Известиям». Депутат хочет отменить повышающий коэффициент для квартир, в которых не установлены счетчики воды и электроэнергии.
И если со счетчиками света, как правило, никаких проблем нет — ими оборудованы все квартиры и дома уже много десятилетий — то счетчик воды для многих россиян все еще является чем-то непривычным. Причин для этого несколько. Во-первых, в Советском Союзе вода предоставлялась жителям за абонентскую плату, многие до сих пор не понимают, почему теперь ее нужно покупать по счетчику, как электроэнергию. Во-вторых, во многих старых домах подводка воды сделана таким образом, что «воткнуть» счетчик просто очень сложно, или накладно, когда, например, в одну квартиру входят по два стояка холодной и горячей воды — получается необходимо целых четыре счетчика. В-третьих, свою роль играют мошенники. Согласно нормативам, счетчик холодной воды необходимо проверять раз в шесть лет, а счетчик горячей воды — раз в четыре года. Это связано с тем, что на подвижных частях счетчика образуется накипь или другой осадок и он начинает работать медленнее. Но существует множество организаций, которые агрессивно рекламируют свои услуги по поверке счетчиков, в том числе с помощью «холодных звонков», в результате доверия ко всей этой системе нет.
Однако правительство хотело стимулировать граждан все-таки установить счетчики воды, так что в какой-то момент те, у кого счетчиков не было, стали платить по нормативам помноженным на повышающий коэффициент, сейчас 1,5. Галина Хованская сообщила «Известиям», что предлагает отменить это положение. Более того, она считает, что необходимо заменить расчетный метод определения норматива на аналоговый — то есть определять потребление не на основе характеристик дома, а на основе показаний счетчиков в аналогичных домах.
По данным Минстроя, счетчики воды установлены в 70% российских квартир и жилых домов — и это большое достижение, еще 10 лет назад счетчик воды в городских квартирах был скорее редкостью, хотя нормативы потребления воды в России и завышены.
По данным того же Минстро, на начало января 2017 года объем задолженности в сфере ЖКХ составляет более 1 трлн рублей. Причем 40% этой суммы — задолженность управляющих компаний перед поставщиками коммунальных ресурсов.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что огромный долг населения за ЖКУ — одна из причин появления законопроекта Хованской. «Законодателями было принято совершенно неправильное решение. Ответственность за установку счетчиков возложили на граждан, пугали их повышающими коэффициентами. А граждане плевать на счетчики хотели, им некогда этим заниматься. Штрафные санкции приводят только к тому, что растут долги, и на каком-то этапе жильцы просто махнут рукой и перестанут платить. Рост долга для государства опасней отсутствия счетчиков», — отметил Петр Шелищ.
По его мнению, вообще необходимо возложить ответственность за установку счетчиков на ресурсоснабжающие организации. «Это существенно дешевле, поскольку будут закупать оптом. Не допустят, чтобы мошенники вводили в заблуждение людей и брали с них лишние деньги за установку и регулярную проверку счетчиков», — объяснил Петр Шелищ.
Заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Александр Эпштейн, напротив, считает, что жильцов необходимо вынуждать установить счетчики. «Обязательно должен быть стимул. Другое дело — можно обсуждать, насколько грамотно прописаны коэффициенты. Если же механически возложить ответственность на ресурсоснабжающие организации, то следует понимать, что им надо будет компенсировать расходы за счет тарифов. А рост тарифов у нас жестко регулируется», — напомнил Александр Эпштейн.
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