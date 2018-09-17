Свободный метр

Сироты, многодетные семьи и инвалиды по 30 лет не могут получить жилье. С реализацией программ по улучшению жилищных условий сложилась катастрофическая ситуация. Полностью поменять систему обеспечения людей этих категорий жильем предложили в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Среди разработанных мер есть весьма революционные. К примеру, задействовать пустующие квартиры, находящиеся в частной собственности. – "Российская газета"
К 2024 году должен быть достигнут показатель по улучшению жилищных условий не менее 5 миллионов человек, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. Эта цифра включает в себя не только тех людей, которые оформили жилье в собственность, но и получивших его, к примеру, по договору социального найма.
Многодетные семьи смогут получить жилищно-земельный сертификат на покупку квартиры или участка
Пока же в очереди на улучшение жилищных условий находится 2,5 миллиона семей или около 6 миллионов человек. Более 30 лет остаются неисполненными судебные решения о немедленном предоставлении жилья сиротам. Таких насчитывается 31 тысяча. А всего сирот, которые должны быть обеспечены жильем, около 167 тысяч.
"Мы наблюдаем картину увеличения периода ожидания", - констатирует председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. На 3-4 года увеличился срок предоставления квартир даже в регионах, у которых раньше были хорошие результаты по улучшению жилищных условий.
Члены совета предложили создать в России жилищный фонд, который позволит расселять людей в благоустроенное жилье, но не передавать его очередникам в собственность.
К примеру, для этого планируют задействовать пустующие квартиры. Цивилизованный рынок аренды в стране до сих пор не сложился. И многие владельцы квартир не решаются предлагать их в аренду. В совете предлагают разработать механизм, который позволит собственникам сдавать свои квартиры в аренду предприятию либо агентству, уполномоченному органом исполнительной власти субъекта предоставлять такие квартиры в поднайм. Но для этого необходимо грамотно прописать права и обязанности сторон, чтобы льготники при расторжении договора не оказались на улице.
Такие квартиры могут предоставлять, к примеру, сиротам. Их планируется обеспечить жильем по соцнайму или компенсировать затраты на аренду. При этом селить их будут там, где молодым людям легче трудоустроиться. Инвалидам предлагают предоставлять квартиры в соцнайм на время инвалидности. Это касается тех категорий, которым рекомендовано проживание в специально приспособленном помещении. Квартиры предлагают выделять им из спецжилфонда по договору безвозмездного пользования. При этом прописан механизм возврата им обычных квартир, после того как право на приспособленное помещение утрачено.
Пустующие квартиры не станут основным инструментом решения жилищных проблем очередников. Рекомендации предусматривают стимулирование строительства домов, в том числе средней и малой этажности. Так как они обходятся дешевле. Кроме того для многодетных семей предлагают ввести новый вид сертификата: жилищно-земельный. Им планируют дополнить или заменить право на получение земельного участка. Сертификат можно будет использовать на покупку квартиры или участка земли под строительство дома, но уже на свободном рынке - в том месте, где семье это удобно.
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