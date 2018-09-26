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Статистика: сколько можно отсудить в России за "моральный вред жизни и здоровью"?
По инф. rosbalt.ru   
26 Сентября 2018 г.
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В России размер компенсации морального вреда по искам о причинении вреда жизни и здоровью в среднем составляет 68 тыс. 680 рублей. Об этом сообщает «Право.ру» со ссылкой на статистику судебного департамента.

Данные по исследование судебной практики представила адвокат Ирина Фаст в Федеральной палате адвокатов (ФПА). По ее словам, средний размер компенсации морального вреда за вред жизни и здоровью в России составляет около 69 тыс. рублей. За легкий вред здоровью присуждается — 3 тыс. рублей. Тем временем максимальная сумма, которую присудили пострадавшему, составила 200 тыс. рублей. Чаще всего суды назначают около 30 тыс. рублей.

За средний вред здоровью минимально присуждают 5 тыс. рублей, в среднем — 87 тыс. 900 рублей. Тяжкий вред суды чаще всего оценивают в 192 тыс. 900 рублей.

За смерть человека его родственникам суды назначают компенсации от 5 тыс. до 8,5 млн рублей. При этом средняя компенсация за гибель родственника меньше, чем за тяжкий вред. Она составляет 111 тыс. рублей.

По инф. rosbalt.ru

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