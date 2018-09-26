Статистика: сколько можно отсудить в России за "моральный вред жизни и здоровью"?

В России размер компенсации морального вреда по искам о причинении вреда жизни и здоровью в среднем составляет 68 тыс. 680 рублей. Об этом сообщает «Право.ру» со ссылкой на статистику судебного департамента.

Данные по исследование судебной практики представила адвокат Ирина Фаст в Федеральной палате адвокатов (ФПА). По ее словам, средний размер компенсации морального вреда за вред жизни и здоровью в России составляет около 69 тыс. рублей. За легкий вред здоровью присуждается — 3 тыс. рублей. Тем временем максимальная сумма, которую присудили пострадавшему, составила 200 тыс. рублей. Чаще всего суды назначают около 30 тыс. рублей.

За средний вред здоровью минимально присуждают 5 тыс. рублей, в среднем — 87 тыс. 900 рублей. Тяжкий вред суды чаще всего оценивают в 192 тыс. 900 рублей.

За смерть человека его родственникам суды назначают компенсации от 5 тыс. до 8,5 млн рублей. При этом средняя компенсация за гибель родственника меньше, чем за тяжкий вред. Она составляет 111 тыс. рублей.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ