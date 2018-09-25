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"Сокрая" оказалась не скорой. Пациент умер. Фельдшер осуждена
По инф. rosbalt.ru   
25 Сентября 2018 г.
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Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к исправительным работам фельдшера «скорой помощи» Ольгу Пащенко, которая вовремя не отправила бригаду медиков к пациенту, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Трагедия произошла осенью 2017 года. 15 ноября в 22:48 в «скорую помощь» поступил звонок жительницы Петербурга, которая сообщила, что ее мужу стало плохо — он находится в лихорадочном состоянии. Однако Пащенко не зарегистрировала вызов и не организовала своевременный выезд бригады для оказания помощи.

Медики были направлены только 16 ноября в 8:48 в составе врачей, они же приняли решение о срочной госпитализации мужчины. Но спустя несколько часов потерпевший скончался в реанимационном отделении инфекционной больницы им. Боткина.

Пащенко было предъявлено обвинение в халатности (ст. 293 УК РФ).

Женщина вину признала, в содеянном раскаялась. В судебное заседание она принесла извинения потерпевшей, и та их приняла.

«Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% от заработка в доход государства. Гражданский иск о взыскании морального и материального вреда судом удовлетворен частично в размере 543 тыс. 71 рубль», — сообщила пресс-служба судов города.

По инф. rosbalt.ru

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