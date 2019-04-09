Следствие добивается "принудиловки" для челябинского "кровавого терапевта"

В Челябинске следователи в суде попросят отправить бывшего врача-терапевта, устроившегося в больницу, несмотря на то, что в юности совершил ритуальное убийство, на принудительное психиатрическое лечение.

Комплексной психолого-психиатрической экспертизой он был признан страдающим психическим расстройством и помещен в психиатрический стационар. Следователи считают доказанным, что он работал терапевтом в больнице по поддельным документам. При обыске также у него были найдены наркотики.

Ранее СМИ сообщили, что в 1998 году 16-летний сын психотерапевта заманил к себе одноклассника, обманом ввел ему смертельную дозу транквилизатора, расчленил тело и выпил кровь убитого. Когда извлеченные части тела подростка нашли, подросток объяснил следователям, что убийство было ритуальным. Он был признан невменяемым и проходил принудительное лечение до 2010 года, а затем был отпущен на свободу с обязательством наблюдаться у психотерапевта. 28 ноября 2018 года он устроился на работу врачом отделения медицинской профилактики в больницу № 11 и один из врачей, лечивших его в свое время, узнал мужчину в лицо.

По инф. rosbalt.ru

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