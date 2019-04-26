Скончался ученый-атомщик Ярослав Штромбах

На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый—атомщик, помощник президента НИЦ «Курчатовский институт» Ярослав Штромбах. Об этом сообщили в пресс-центре НИЦ «Курчатовский институт».

«Мы сохраним самую светлую память о выдающемся курчатовце Ярославе Игоревиче Штромбахе», — указано в сообщении.

Вся жизнь Штромбаха была связана с Курчатовским институтом.

Штромбах — лауреат государственной премии в области науки и технологий. Награжден орденом Александра Невского.

По инф. rosbalt.ru

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