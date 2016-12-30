Сколько россиян будут получать страховую пенсию в 2017 году?

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И на сколько страховую пенсию проиндексируют в год Красного Огненного Петуха – выяснял сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru).
Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 февраля, а социальные - с 1 апреля 2017 года
Индексация страховой пенсии
Страховая пенсия – основной вид пенсий в Российской Федерации. По данным Пенсионного фонда РФ, число получателей страховых пенсий в 2017 году превысит более 40 млн человек.
Ещё почти 4 млн человек положена пенсия в рамках государственного пенсионного обеспечения. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению представляет собой ежемесячную государственную денежную выплату. Граждане получают такую выплату:
- в качестве компенсации заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной государственной службы при достижении выслуги при выходе на пенсию по старости (инвалидности);
- в целях компенсации утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или из числа работников лётно-испытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет;
- в целях компенсации вреда, нанесённого здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф;
- в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста;
- если являются нетрудоспособными гражданами в целях предоставления им средств к существованию.
Как отмечает пресс-центр ПФР, страховая пенсия и фиксированная выплата к ней увеличится с 1 февраля 2017 года на 5,8% – на прогнозный уровень инфляции за 2016 год.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии после индексации составит 4823,35 рублей в месяц, а стоимость пенсионного балла увеличится с 74,27 рублей (2016 год) до 78,58 рубля (2017 год).
В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 657 рублей, или 159,9% к прожиточному минимуму пенсионера.
Индексация страховой пенсии проводится только для неработающих пенсионеров. Напомним, что индексация пенсий работающим пенсионерам заморожена, подробнее об этом в статье сайта «Мои года» Возврата индексации пенсий работающим пенсионерам не будет – министр труда Топилин.
Что касается пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных, то их повысят с 1 апреля 2017 года на 2,6% как работающим так и неработающим пенсионерам.
В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8803 рубля, или 103,1% к прожиточному минимуму пенсионера. А средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 349 рублей.
Подробнее о пенсиях читайте на сайте moi-goda.ru в разделе пенсионные новости.
Владимир Шпикалов, «Мои года»
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