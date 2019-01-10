Шок: "Родишь еще!" — заявил врач потерявшей малыша матери

В Уфе женщина хочет наказать врачей за ошибку, приведшую к гибели ее двухлетнего сына. Она рассказала о возмутительном отношении медиков к трагедии.

Как сообщает ProUfu, минувшей осенью у мальчика резко поднялась температура, и мать привела его в инфекционную больницу. По словам женщины, ребенку поставили капельницу, после чего он попал в реанимацию и позднее умер. Уфимка говорит, что в операционной ее сыну сделали инъекции антибиотиков против менингита, о чем была сделана соответствующая запись в карточке, однако после гибели ребенка врачи стали это отрицать.

Пока мальчик был жив, ему сделали анализ крови, и при этом менингококковой инфекции обнаружено не было, утверждает женщина. Результаты повторной экспертизы подтвердили, что менингита не было. По словам матери, Минздрав Башкирии и инфекционная больница № 4 скрыли этот факт.

Уфимка говорит, что медики отнеслись к гибели ребенка с вопиющим цинизмом: «Мне сказали: „Родишь еще“. А я такого больше не рожу».

Пострадавшая мать сообщила, что по ее заявлению возбуждено дело об оказании ненадлежащей помощи и по факту бездействия врачей.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ