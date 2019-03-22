Шок: отрезал сам себе гангренозную ногу. И выкинул. Но собака принесла ее хозяину...

В городе Ахтырка Сумской области Украины мужчина с гангреной решил обойтись без медицинской помощи и сам ампутировал себе часть ноги, а затем выбросил ее на улице.

Выброшенную ногу нашла собака, она принесла ее на огород своего хозяина. Именно он и обратился в полицию.

По информации журналиста Алексея Стеценко, у больного была запущенная гангрена, начался некроз тканей, стопа сгнила. Он отмечает, что пока точно не установлено, сам мужчина отрезал конечность или она сама отвалилась. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «112 Украина».

Мужчину без стопы госпитализировали в больницу. Там его планировали прооперировать и обработать рану. Однако родственники пациента решили забрать его из больницы, объяснив это тем, что у них нет денег на лечение.

По инф. rosbalt.ru

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