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Сделано фото «черной дыры». Российский ученый: «Это открытие неимоверной важности!»
По инф. rosbalt.ru   
11 Апреля 2019 г.
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Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев, комментируя сообщения о публикации в среду первых снимков черной дыры, заявил, что результаты исследований достойны Нобелевской премии по физике. При этом он заявил радиостанции «Говорит Москва», что Россия оказалась в стороне от научного праздника. Научный мир, действительно, потрясен: ведь получены видимые подтверждения сугубо теоретических представлений физиков о фундаментальной картине мироздания...

Сделано фото «черной дыры». Российский ученый: «Это открытие неимоверной важности!»

Накануне было опубликовано первое изображение так называемой «тени» черной дыры в центре галактики M87. Фотографию сделала обсерватория Event Horizon Telescope, которая объединяет мощности самых чувствительных радио-обсерваторий мира. Данные с телескопов были получены еще в апреле 2017 года, на их обработку потребовалось два года.

  • Черная дыра — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий. Сфотографировать черную дыру невозможно, но можно получить изображение горизонта событий черной дыры, повторяющее ее силуэт.

По мнению Вячеслава Докучаева,  вчерашнее событие станет самым важным научным открытием 2019 года.

«Это открытие неимоверной важности», — подчеркнул он, пояснив, что до этого момента прямых доказательств существования черных дыр во вселенной не было. И это результат уровня Нобелевской премии, полагает он. По мнению Докучаева, два или три человека из коллектива учёных — явные кандидаты на соискание премии.

Собеседник радиостанции добавил, что результат их исследований должен был быть объявлен только в следующем году.

«Они пятилетку за четыре года выполнили! Это один из труднейших экспериментов, произведенных в физике», — считает Докучаев.

Между тем, по его словам, Россия оказалась на обочине научного праздника и занимается проектами, «которые никому не нужны».

По инф. rosbalt.ru

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