Сделано фото «черной дыры». Российский ученый: «Это открытие неимоверной важности!»

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев, комментируя сообщения о публикации в среду первых снимков черной дыры, заявил, что результаты исследований достойны Нобелевской премии по физике. При этом он заявил радиостанции «Говорит Москва», что Россия оказалась в стороне от научного праздника. Научный мир, действительно, потрясен: ведь получены видимые подтверждения сугубо теоретических представлений физиков о фундаментальной картине мироздания...

Накануне было опубликовано первое изображение так называемой «тени» черной дыры в центре галактики M87. Фотографию сделала обсерватория Event Horizon Telescope, которая объединяет мощности самых чувствительных радио-обсерваторий мира. Данные с телескопов были получены еще в апреле 2017 года, на их обработку потребовалось два года.

Черная дыра — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий. Сфотографировать черную дыру невозможно, но можно получить изображение горизонта событий черной дыры, повторяющее ее силуэт.

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По мнению Вячеслава Докучаева, вчерашнее событие станет самым важным научным открытием 2019 года.

«Это открытие неимоверной важности», — подчеркнул он, пояснив, что до этого момента прямых доказательств существования черных дыр во вселенной не было. И это результат уровня Нобелевской премии, полагает он. По мнению Докучаева, два или три человека из коллектива учёных — явные кандидаты на соискание премии.

Собеседник радиостанции добавил, что результат их исследований должен был быть объявлен только в следующем году.

«Они пятилетку за четыре года выполнили! Это один из труднейших экспериментов, произведенных в физике», — считает Докучаев.

Между тем, по его словам, Россия оказалась на обочине научного праздника и занимается проектами, «которые никому не нужны».

По инф. rosbalt.ru

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