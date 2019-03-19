Ростовский митрополит призвал проявить милосердие к молодой дуре, плюнувшей в двери церкви

Глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий призвал не применять строгого наказания к девушке, которая под видеозапись плюнула в двери церкви в Ростове-на-Дону. Позиция пастыря вызывает огромное уважение: вот пример истинного милосердия в обществе, где все охвачены чрезмерной злобой друг против друга! Может быть, это оценит и сама молодая дурочка (другого слова и не подберешь к героине эпатажного поступка)

На днях в соцсетях распространилось видео, где девушка плюет на дверь Старо-Покровского храма в Ростове-на-Дону. Позднее городской паблик опубликовал ее извинения и обещание впредь так не поступать. Она объяснила свои действия «челленджем» против «происходящего в данный момент в нашем государстве». Полиция сообщила, что проводит проверку.

«Почтительно просил бы правоохранительные органы, разбирающиеся в данном инциденте, не применять к подросткам строгих мер наказания и проявить снисхождение. Необходимо объяснить, что плевать в храм — это не хорошо. Пусть это будет для них не только уроком гражданской ответственности перед законом, но и, прежде всего, уроком милосердия со стороны общества», — сказал митрополит, слова которого приводит епархия на своей странице в Facebook.

По инф. rosbalt.ru

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