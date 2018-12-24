Ростовские власти пообещали активистам не размещать переработку мусора возле жилых районов

Власти Ростовской области отказались от идеи постройки мусороперерабатывающего завода рядом с городскими кварталами. Как сообщили корреспонденту «Росбалта» в инициативной группе жителей, такая информация была озвучена на встрече активистов с заместителем губернатора региона Сергеем Сидашем.

Встреча чиновника с жителями Левенцовского микрорайона произошла в четверг вечером, за два дня до намеченного митинга протеста. Сергей Сидаш рассказал горожанам, что принято решение разместить завод на удалении от города. В то же время не удастся выполнить другое пожелание жителей: по недопущению открытия новой площадки временного накопления мусора. Предполагается что новая временная площадка будет работать в течение 11 месяцев, после чего будут проведены мероприятия по восстановлению земель.

«В целом диалог состоялся, хоть нас услышали не по всем вопросам, и это вселяет сдержанный оптимизм. Но пока обещания никак не подтверждены документально», — уточнили в инициативной группе жителей.

По инф. rosbalt.ru

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