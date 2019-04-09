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Россия будет бороться с устойчивостью к антибиотикам
По инф. rosbalt.ru   
09 Апреля 2019 г.
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В России утвержден план мероприятий по борьбе с устойчивостью к антибиотикам на период 2019—2024 годов. Подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановление размещено на сайте правительства.

Россия будет бороться с устойчивостью к антибиотикам

Минздраву РФ поручено совместно с профильными структурами разработать план мероприятий на 2025—2030 годы по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности и представить в правительство. Финансовое обеспечение выполнения плана должно будет проводиться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для федеральных структур, участвующих в его реализации. Принять участие в реализации плана рекомендовано и властям субъектов РФ.

Стратегия определяет госполитику по предупреждению устойчивости микробов к антибиотикам. Сейчас, экспертным оценкам, антимикробная резистентность каждый год становится причиной более 700 тыс. смертей в мире. К 2050 году эта цифра может возрасти до 10 млн. Именно поэтому необходимы системные меры, говорится в справке к документу. В том числе предполагается усовершенствовать госрегулирование применения антибиотиков, организация мониторинга остаточных количеств антибиотиков в продовольственном сырье и пищевых продуктах.

По инф. rosbalt.ru

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