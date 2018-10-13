Роспотребнадзор: покупка "портативного нитратомера" лишена смысла!

Портативные нитратомеры, которые сейчас активно продают через интернет, в сущности, не показывают количества опасных веществ в овощах и фруктах. Эти приборы замеряют лишь электропроводимость, а сопроводительные документы на них зачастую выданы с нарушениями, предупреждает Роспотребнадзор.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что с началом сезоном урожая в интернете активизировались продавцы различных «измерителей» и «экотестеров», которые якобы помогут при выборе «чистой» плодоовощной продукции. Цена таких устройств немаленькая — 5-8 тыс. рублей. Роспотребнадзор подчеркивает, что данные устройства не показывают наличие и количество нитратов во фруктах и овощах.

Потребителям советуют покупать овощи и фрукты только в местах санкционированной торговли, где ведется контроль за качеством и безопасностью продукции, а также обращать при покупке внимание на внешний вид продукции и условия хранения.

Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими институтами изучает широко представленные на рынке моделей портативных нитратомеров для оценки объективности и достоверности результатов их измерений, заключает ведомство.

По инф. rosbalt.ru

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