Редкая птица долетала до середины марсианской реки...

Водоемы на красной планете были гораздо шире, чем сегодня на Земле. Об этом говорят последние изыскания ученых.

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Реки на Марсе были гораздо шире, чем сегодня на Земле, при этом водоемы на красной планете существовали на протяжении неожиданного долгого времени, заявляют ученые в статье для журнала Science Advances.

«Неожиданно большие размеры рек на Марсе свидетельствуют о том, что интенсивное образование стока сохранялось даже на поздних стадиях перехода от влажного к сухому климату этой планеты», — пишут ученые.

Как утчерждает Эдвин Кайт из университета Чикаго, глубокие и широкие реки текли по поверхности красной планеты даже через сотни миллионов лет после того, как она окончательно «высохла». Длина рек со временем постепенно сокращалась, однако водоемы могли периодически возникать на Марсе и в последний миллиард лет.

При этом раньше планетологи считали, что стабильное течение рек на этой планете ослабевало после отметки в 3,7 млрд лет назад, после чего атмосфера Марса постепенно улетучивалась в космос. Новые факты позволяют сделать вывод, что Марс должен был быть достаточно теплым. Существование же воды вкупе с достаточной температурой может послужить к зарождению жизни на планете.

По инф. rosbalt.ru

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