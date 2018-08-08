Ребенка не приняли в больнице. Ребенок умер...

В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после отказа в госпитализации в больнице. Возбуждено уголовное дело.

По данным Следственного комитета, днем 4 августа мальчику стало плохо и мать вызвала ему «скорую помощь». После осмотра фельдшер решила доставить ребенка в инфекционное отделение Канской районной больницы, однако дежурный врач не усмотрел показаний для госпитализации, и, дав матери рекомендации, отпустил домой. Через несколько часов ребенок скончался.

Ведется следствие.

По инф. rosbalt.ru

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