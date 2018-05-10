Путин вернулся пожать руку ветерану, которого оттолкнула президентская охрана

Охранники Владимира Путина оттолкнули от него на Красной площади шедшего рядом ветерана. К счастью, президенту удалось загладить неприятный инцидент...

Ситуация во время торжественного шествия в честь Дня Победы попала на видео. На записи видно, как ветеран приближается к главе государства, а охрана отталкивает пожилого человека в сторону.

Президент после этого остановился, вернулся и пожал руку ветерану, а затем пригласил его пройти вместе с ним.

Путин с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Сербии Александром Вучичем направлялся в Александровский сад, чтобы возложить венки к могиле Неизвестного солдата.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал случившееся «непреднамеренной случайностью». «Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

По инф. rosbalt.ru

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