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Путин вернулся пожать руку ветерану, которого оттолкнула президентская охрана
По инф. rosbalt.ru   
10 Мая 2018 г.
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Охранники Владимира Путина оттолкнули от него на Красной площади шедшего рядом ветерана. К счастью, президенту удалось загладить неприятный инцидент...

Ситуация во время торжественного шествия в честь Дня Победы попала на видео. На записи видно, как ветеран приближается к главе государства, а охрана отталкивает пожилого человека в сторону.

Президент после этого остановился, вернулся и пожал руку ветерану, а затем пригласил его пройти вместе с ним.

Путин с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Сербии Александром Вучичем направлялся в Александровский сад, чтобы возложить венки к могиле Неизвестного солдата.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал случившееся «непреднамеренной случайностью». «Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

По инф. rosbalt.ru

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