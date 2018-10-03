Путин призвал "грамотно распоряжаться приличными деньгами на онкологию"

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал не допускать сбоев при выполнении мероприятий в области борьбы с онкологией.

«Все запланированные мероприятия по столь жизненно важному направлению должны выполняться ритмично и профессионально — и с финансовой, и с профессиональной точки зрения, имея в виду чисто специфические решения, которые в этой области должны приниматься: сколько ресурсов, в какие сферы направлять, в каком объеме, каким темпом», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

По словам Путина, любые сбои должны быть абсолютно исключены, тем более что «деньги мы выделяем очень приличные».

«Насколько я вижу из представленных документов, на 2019—2021 годы на федеральный проект борьбы с онкологическими заболеваниями предусмотрено 470,6 миллиарда рублей. Это приличные ресурсы, нужно ими грамотно распорядиться», — заключил он.

По инф. rosbalt.ru

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