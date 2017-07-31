Процедура начисления коммуналки станет прозрачнее

Закон требует, чтобы все многоэтажки в нашей стране были оборудованы общедомовыми счетчиками на воду и тепло. До 2012 года монтировать их в своем подвале должны были сами жильцы, позже - ресурсоснабжающие организации. Это в теории. На практике часть домов все еще стоит без счетчиков, пишет "Российская газета".

Для жильцов это большой минус. В плюсе остаются поставщики ресурсов, которые имеют возможность рассчитывать плату за водоснабжение и отопление не по фактическим показателям, а по нормативам. Причем до марта нынешнего года действовал повышающий коэффициент, который начислялся как раз за то, что в доме отсутствуют общедомовые приборы учета (его потом отменили). Также нередки случаи, когда счетчики в доме есть, но ресурсоснабжающие организации стараются их не замечать и продолжают упорно считать по нормативам. Из-за этого переплата по каждой конкретной многоэтажке может достигать миллионов рублей.

Платить за установку общедомовых счетчиков, будут жильцы

Обязанность штрафовать ресурсоснабжающие организации, "забывшие" установить счетчики, до сих пор была на Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Правда, в некоторых случаях компаниям удавалось избежать наказания. Все дело в довольно сложной процедуре привлечения к ответственности за подобные правонарушения.

Схема такая: при обнаружении нарушения жилищная инспекция в течение 30 дней должна направить информацию в адрес ФАС, которая обязана рассмотреть ее также в течение 30 дней. Однако временные рамки не всегда выдерживались. А поскольку Кодексом об административных правонарушениях установлен двухмесячный срок давности, привлечь к ответственности виновных лиц порой было уже невозможно.

Законодатели решили исправить ситуацию. Поправки в КоАП, которые сегодня публикует "Российская газета", передают полномочия по привлечению к ответственности за невыполнение обязанности по оснащению дома приборами учета от ФАС к жилинспекции. До сих пор эта надзорная организация могла только контролировать соблюдение жилищного законодательства, но не имела возможности наказывать ресурсников.

Передача полномочий жилинспекции сделает процедуру начисления коммуналки прозрачнее

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева считает, что передача указанных полномочий жилищной инспекции однозначно сделает ситуацию с начислением коммунальных платежей более прозрачной. Возможно, именно теперь у ресурсоснабжающих организаций появится стимул, наконец, завершить работу по оснащению жилого фонда счетчиками воды и тепла.

Правда, платить за прибор все равно придется жильцам. Гражданам на это по умолчанию дается пятилетняя рассрочка. К примеру, счетчик тепла будет стоить примерно 250 тысяч рублей с установкой. Однако к общей стоимости оборудования могут быть начислены проценты, которые не должны превышать действующей ставки рефинансирования ЦБ. Впрочем, отменить эту рассрочку можно на общедомовом собрании жильцов.

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