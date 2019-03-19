"Предостережение полицейского" в России может стать официальной мерой воздействия

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который наделяет полицейских полномочиями выносить гражданам официальные предостережения о недопустимости действий, могущих создать «опасность совершения» административных правонарушений или уголовных преступлений. Проще говоря, речь идет о следующем: слова (или, скорее всего, официальное письмо) полицейских на тему "больше так не делай!" - станут обязательными к исполнению, а не просто "добрым советом".

Как сообщается на сайте парламента, поправки к закону «О полиции» предложили в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции. Если их примут, то официальное полицейское предостережение станет обязательным для исполнения.

Предостережения будут выносить тем, кто совершает действия, которые создают условия для совершения преступлений и правонарушений, и тех, кто замечен в антиобщественном поведении. Авторы закона поясняют, что сейчас существует правовая коллизия: полномочиями официально «предостерегать» граждан обладают сотрудники ФСБ и органов прокуратуры, а у полиции этих прав нет, хотя именно полиция является одним из основных субъектов профилактики правонарушений. По заверениям авторов закона, предложенные поправки будут носить именно профилактический, а не репрессивный характер.

По инф. rosbalt.ru

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