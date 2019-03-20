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Пожилая профессор математики впервые удостоена Абелевской премии
По инф. rosbalt.ru   
20 Марта 2019 г.
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Организаторы Абелевской премии, вручаемой за достижения в математике, назвали имя победителя. В этом году лучшей стала профессор Карен Уленбек, работающая в университете Техаса.

Karen Uhlenbeck 14

Женщина впервые в истории удостаивается этой престижной премии.

Оргкомитет отметил заслуги Уленбек в разработке геометрических методов для уравнений в частных производных, калибровочной теории и интегрируемых системах.

Ученая из США получит премию, размер которой составляет 6 млн крон, 21 мая. Церемония награждения пройдет в Осло.

  • Карен Уленбек (1948 г.р.) — профессор и заведующая кафедрой Фонда Сида У. Ричардсона на кафедре математики в Техасском университете в Остине. Ее считают основательницей современного геометрического анализа — сферы математики, занимающейся изучением поверхностей, кривых и соединений.

По инф. rosbalt.ru

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