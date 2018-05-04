Посредников и жильцов просят не беспокоиться

Собственники квартир теперь могут перечислять деньги поставщикам ресурсов в обход управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Одни опасаются делать это: процедура новая, непонятная. Другие настроены категорично: хватит кормить жирных котов из ЖЭКа, напрямую будет куда дешевле. О том, как не ошибиться министр строительства и ЖКХ Михаил Мень рассказал "Российской газете". Он также разъяснил детали перехода на "прямые" расчеты, ответил на вопросы читателей "РГ", которые сталкиваются со сложными ситуациями при общении с компаниями и помог разобраться в проблемных случаях.

О новой форме оплаты за услуги ЖКУ

Уходя, не гасим свет

Михаил Александрович, от наших читателей пришло много вопросов о переходе на "прямые" договоры с конкретными компаниями. Чем будет отличаться процедура перехода в каждом конкретном случае?

Михаил Мень: Алгоритм перехода одинаковый, независимо от компании. Мы сегодня подготовили типовой договор, который упростит и унифицирует заключение "прямых" договоров. Весь алгоритм перехода прописан в Федеральном законе №59-ФЗ и проекте Постановления правительства об утверждении типовой формы договора.

В постановлении мы подробно расписали всю процедуру перехода на прямые договоры, в том числе рекомендации для ресурсоснабжающих компаний. Теперь нужно посмотреть на правоприменительную практику, если будет возникать необходимость в разъяснениях, то мы готовы оказывать методическую поддержку заинтересованным сторонам.

Ответят за 30 дней

Что за документ - типовой договор? И как его заключить?

Михаил Мень: При переходе на прямые договоры между собственником и ресурсоснабжающей организацией будет действовать типовой договор, в нем прописаны стандартные условия предоставления услуги.

Порядок заключения такого договора уведомительный. То есть собственникам дополнительно ничего подписывать и обращаться к компании - поставщику услуг не придется. По истечении 30 дней с того момента как ресурсоснабжающая организация уведомит собственников о переходе на прямые договоры, например, повесит объявление на информационном щите подъезда, договор вступает в силу.

Если два месяца управляющая компания продержала на своем счету средства, которые собрала с потребителей ресурсов, то у ресурсоснабжающей организации автоматически наступает право и обязанность выйти на прямой договор с потребителем. Собственникам ничего дополнительно заключать не нужно.

Переход на прямой договор при наличии задолженности это право или обязанность?

Михаил Мень: Скорее право. Ресурсоснабжающие организации, конечно, первые и заинтересованы в переходе. Конфликты между поставщиками ресурсов и управляющей компанией как раз и приводили к росту неплатежей и судебным искам. Но даже если большой задолженности у управляющей компании нет, то собственники могут на общем собрании принять решение о переходе на прямые договоры.

В первоначальной редакции закона предлагался полный переход на прямые договоры, но есть такая замечательная управленческая пословица: не ремонтируй то, что не сломалось. Если люди удовлетворены работой своей управляющей компании и ее взаимодействием с ресурсоснабжающей организацией, нет смысла что-то менять.

Хозяин всегда прав

А если инициаторами перехода являются собственники, как тогда выглядит процедура перехода на прямые договоры?

Михаил Мень: Тогда им нужно собраться и на общем собрании принять решение перейти от управляющей компании к ресурсоснабжающим организациям на прямые договоры. Для этого требуется собрать простое большинство - то есть больше 50 процентов голосов собственников.

Далее процедура отличается не сильно, оформляется протокол решения общего собрания, направляется ресурсоснабжающей организации и копия в госжилинспекцию. И в течение 30 дней с момента получения протокола дом переходит на прямой договор с поставщиком ресурсов.

Ресурсоснабжающая организация может попросить у собственников отсрочку по переходу на прямые договоры, но не более чем на три месяца. За этот период компания выполнит всю необходимую подготовку.

Решение должно быть принято отдельно по каждому из ресурсов?

Михаил Мень: Если переход на прямые договоры связан с наличием долга, то на прямую оплату переводится тот поставщик ресурсов, по которому у УК образовалась задолженность. Если же сами собственники решили перейти на прямые договоры, то им предстоит принять решение по каждому ресурсу, который они хотят перевести на прямой договор.

С мая - не маяться

Когда первые прямые договоры начнут работать?

Михаил Мень: Я думаю, через месяц после вступления закона должны быть первые дома, которые уже перешли на прямые договоры. Это где-то в середине мая.

Многие читатели опасаются, что поставщики ресурсов откажут в заключении прямых договоров. Имеют ли они на это право?

Михаил Мень: Ресурсоснабжающие компании сами заинтересованы в переходе на "прямые" договоры, поэтому мы считаем, что проблем не будет. Но в случае возникновения каких-либо спорных вопросов и ситуаций, нужно обращаться в свою жилинспекцию. И там быстро наведут порядок.

На прямые договоры нельзя перевести общедомовые платежи, только квартирные

К нам обратились жители поселка Самарский Самарской области, которые утверждают, что не имеют договоров с поставщиками электроэнергии с 2009 года. Прошли прокуратуру, суд. Людям предложили заключить договоры через посредников. Насколько это законно?

Михаил Мень: По закону организация, которая является естественной монополией, не вправе отказать в подключении услуги. Здесь необходимо вмешательство федеральной антимонопольной службы. Я попросил бы, чтобы письмо было направлено к нам. Потому что это нарушение и такого быть не должно.

При переходе дома на прямые договоры, кто несет ответственность за внутридомовые сети?

Михаил Мень: Их обслуживают управляющие компании и сами уже привлекают профессионалов из ресурсоснабжающих организаций для каких-то серьезных ремонтных работ. Но внутридомовые сети остаются зоной ответственности управляющей компании.

Без двойной бухгалтерии

После перехода на прямые договоры, кто будет выставлять квитанции?

Михаил Мень: Есть несколько вариантов. Первый - квитанция приходит напрямую от водоканала или генерирующей компании. Второй - использование услуг единых расчетных центров. Возможен и третий вариант, когда квитанции выставляет управляющая компания, но без остановки средств на своих счетах.

Как избежать двойных квитанций? Если выставление квитанций берет на себя управляющая компания, как понять, что платеж идет напрямую, как это должно выглядеть в квитанции?

Михаил Мень: В этом случае ресурс указывается в общей квитанции, которая приходит от управляющей компании, но напротив ресурса указан счет ресурсоснабжающей организации - стоит штрихкод, по которому этот счет можно оплатить.

Защита от двойных квитанций одна - при переходе на прямые договоры, в случае выставления квитанции управляющей компанией, ей придется оплатить штраф в двойном размере от суммы платежа. Так что управляющей компании будет невыгодно заниматься таким мошенничеством.

Владимир Андреевич из Екатеринбурга обратился к нам и рассказал, что его УК впечатывает в платежки штрихкоды ресурсоснабжающих организаций. Всего четыре штрихкода: вода, свет, газ, отопление. Насколько такая практика законна?

Михаил Мень: В некоторых регионах управляющие компании выставляют квитанции, а оплата идет напрямую ресурсоснабжающей организации. Фактически, поставщики ресурсов уже используют управляющие компании в качестве третьего лица, которое не собирает деньги на своих счетах, а только выставляет квитанции.

Кто будет решать вопросы качества поставляемых ресурсов с потребителями при переходе на прямые договоры?

Михаил Мень: Начинать решать такие вопросы нужно все равно с управляющей компанией. И в первую очередь именно к ней собственник обращается с жалобой. Потому что вопросы низкого качества поставляемых ресурсов могут быть связаны с неисправностью внутридомовых сетей, мы уже об этом говорили - они остаются зоной ответственности управляющей компании, и исправлять поломки предстоит именно управляющим компаниям.

Обращение в жилинспекцию - это уже следующий этап. Если качество снизилось по вине поставщика ресурсов, то разбираться с ним инспекция будет сама.

А напрямую людям придется обращаться в ресурсоснабжающие организации?

Михаил Мень: После управляющей компании можно напрямую обратиться к поставщику ресурсов. И ресурсоснабжающие организации готовятся к тому, что у них будет больше работы - общения с собственниками. Они планируют создание кол-центров, биллинговых контор.

Богдан Кулигин из Новосибирска рассказывает, что в его случае из цепочки платежей хочет выйти управляющая компания. Ей приходится платить за должников, покрывать их долги. Поможет ли ей новый закон?

Михаил Мень: Да, бывает такое. Как правило, это как раз те управляющие компании, которые хотят зарабатывать на оказании жилищных услуг гражданам, а не управлении чужими деньгами. То есть на самом деле для серьезной управляющей компании заниматься прогоном денег это лишняя ненужная нагрузка.

Но по закону управляющие компании как раз не могут инициировать переход на прямые договоры.

Михаил Мень: Речь идет о том, что без согласия собственников управляющая компания перевести дом на прямые договоры не сможет. Но если собственники свою управляющую организацию поддерживают, проблемы нет. Управляющая компания может собрать собственников и объяснить им ситуацию, предложить переход на прямые договоры, на это у нее есть полномочия.

К нам обратилось довольно много людей, которые утверждают, что у них нет управляющих компаний вообще. Таких домов у нас сейчас много? Как они платят за ресурсы?

Михаил Мень: Большой многоквартирный дом предусматривает наличие товарищества собственников жилья (ТСЖ) или управляющей компании.

Исключение составляют жилые дома, где количество квартир не превышает 30. Для них изначально предусмотрен непосредственный способ управления жильем и как следствие прямые договоры. Возможно, автор письма живет как раз в таком доме.

Собственники всех многоквартирных домов определяют самостоятельно форму управления домом. Если они не приняли такого решения, за них его примет муниципалитет. Наиболее распространенный способ - передать управление многоквартирным домом специализированной организации, то есть управляющей компании. Но никто не мешает людям принять решение самим, создать ТСЖ. Вся ответственность за управление домом и организация этого процесса лежит непосредственно на собственниках, поэтому если они по какой-то причине попали в ситуацию, когда их домом никто не управляет, у них есть все ресурсы и полномочия, чтобы это исправить.

Статистика

Договор уже заключен

Сегодня количество существующих прямых договоров с гражданами, проживающими в многоквартирных домах, составляет 99,9 процента от всех лицевых счетов в газифицированных домах, по электроэнергии - 80 процентов - примерно 32 миллиона лицевых счетов.

Есть примеры перехода на прямые договоры в тепло- и водоснабжении. По теплу 30-40 процентов потребителей, проживающих в многоквартирных домах, что примерно 12 миллионов, платят напрямую, например, в таких городах, как Оренбург, Орск, Ижевск, Дзержинск, Благовещенск, Воронеж, Белгород, Томск. Здесь от 70 до 100 процентов на прямых договорах.

По воде 30 процентов всех лицевых счетов в многоквартирных домах оплачивается напрямую, это примерно 12 миллионов счетов. Лидерами в этой сфере являются такие города, как Благовещенск, Петрозаводск, Березники, где до 90 процентов счетов оплачиваются поставщикам воды, в Омске и Воронеже около 70 процентов, в Самаре - 60 процентов.

Инфографика: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Жандарова

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