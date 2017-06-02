Подвалы собираются вернуть жильцам

Возврат подвалов и чердаков в собственность жителей многоэтажек - задача, которая позволит гражданам полностью покрыть траты на капремонт, считают в Национальном центре общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль", пишет "Российская газета".

В пустых подвалах иногда появляются магазины, которые снабжают светом и водой за счет жителей. Фото: Photoexpress

Подвалы и чердаки вернут в собственность жителей многоэтажек

Специалисты этой организации начали проверку домов, где мансарды и подвальные помещения незаконно оказались в собственности третьих лиц. Часто жильцы не знают об этом и платят за "чужаков" коммуналку.

Обычная история, когда в пустых цоколях появляются магазины, которые снабжаются электричеством и водой за счет жителей, а в подвалах происходят настоящие "раскопки", цель которых - увеличение полезной площади бизнеса. Особенно много проблемных домов в крупных городах.

Корни проблемы уходят в начало 1990-х годов, когда в стране началась приватизация. Тогда чердаки, подвалы и клумбы у подъездов считались собственностью муниципалитетов. Ясность внес только действующий с 2005 года Жилищный кодекс, давший определение общедомового имущества. Но к тому времени квадратные метры уже были распроданы. "Сложился парадокс. Когда приходит время платить, жильцам объясняют, что это их имущество, они обязаны его содержать. Когда граждане пытаются использовать свое имущество, обнаруживается другой хозяин. Хотя это не только статья расходов. За счет сданного в аренду подвала можно оплачивать взносы на капитальный и текущий ремонт дома", - говорит исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Жильцы не знают, что их подвал или чердак в собственности у "чужаков"

Раньше муниципалитеты всех недовольных отправляли в суд. Эксперты же настаивают, что решить спор можно без вмешательства судебной инстанции. Положительные примеры есть в Москве и Костроме. Повысить внимание местных властей к этому вопросу позволила позиция минстроя, который в апреле направил в регионы разъяснительное письмо, в котором отметил важность сохранения общедомового имущества как неотъемлемой части дома и недопустимость передачи его третьим лицам без согласия собственников. На основании этих рекомендаций начался процесс формирования специальных комиссий для восстановления прав жителей.

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