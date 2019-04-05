"Почта России" тормозит с доставкой? Можно попробовать штрафануть, иногда получается!

Арбитражный суд Приморского края оштрафовал «почту России» на 91 тыс. рублей за задержки при доставке почтовых отправлений, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение суда было принято после рассмотрения жалоб граждан, переданных в суд краевым управлением Роскомнадзора.

В документах суда говорится, что «Почта России» не обеспечила пересылку отправлений и переводов в установленные сроки, а также не обеспечила должное качество предоставления услуг.

По инф. rosbalt.ru

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