Обида: у старушки - ветерана войны отобрали новогодний подарок. "Ошибочка вышла", пояснили чиновники

В Белгородской области у пожилого ветерана Великой Отечественной войны забрали новогодние подарки, сославшись на бюрократическую ошибку.

Как рассказала правнучка ветерана Лидии Новосельцевой, женщина не получила поздравлений ни на 95-летний юбилей, ни в прошлом году, на 96-летие. Она обрадовалась, когда под Новый год к ней пришла делегация из администрации села Разумное и чиновники вручили цветы и подарок.

Но все оказалось испорчено — чиновники обратились к ней с поздравлением, назвав другое имя. Женщина указала им на ошибку, и чиновники, извинившись и забрав подарок (подушку и одеяло), ретировались. Оказалось, что ветерана перепутали с другой пенсионеркой. Лидии Ивановне оставили только цветы. «Бабушка со слезами говорила, что ей было очень обидно, давно не поздравляли. И тут такая история», — возмутилась правнучка пенсионерки Леся Кравцова.

Только после резонанса в соцсетях, 14 января, из администрации Разумного пенсионерке позвонили и пообещали отметить вместе с ней 97-летие. «Они объяснили это тем, что им дают список, кого поздравить, и выделяют деньги только на открытки. А остальное они сами покупают», — передала Леся.

Издание попыталось получить комментарий в администрации села, но там снова применили бюрократический прием — потребовали прислать редакционный запрос.

По инф. rosbalt.ru

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