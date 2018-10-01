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"Нобелевка" по медицине присуждена за вклад в борьбу с раком
По инф. rosbalt.ru   
01 Октября 2018 г.
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Нобелевскую премию по медицине присудили Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе. Об этом сообщается в Twitter комитета премии.

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Ученые удостоились награды за открытие нового вида терапии при лечении онкологических заболеваний. Они предложили лечить болезнь путем стимулирования способности иммунной системы атаковать раковые клетки. Терапия оказалась эффективной.

В 2018 году году размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон (около $1 млн).

В течение нобелевской недели будут названы лауреаты премии по физике, химии, экономике, а также обладатель премии мира. Нобелевская премия в области литературы в этом году вручаться не будет. Церемония награждения пройдет 10 декабря.

По инф. rosbalt.ru

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