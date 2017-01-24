«Невероятно, что поджог синагоги приравняли к критике политики Израиля», - Моше Кантор о решении немецкого суда Вупперталя

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор резко осудил решение суда немецкого города Вупперталь, согласно которому попытка поджога синагоги в 2014 году была признана обоснованным выражением критики политики Израиля. «Это даёт карт-бланш всем антисемитам для нападений на евреев», - уверен глава ЕЕК.
Попытка поджога синагоги в Вуппертале произошла в июле 2014 года, когда три жителя Германии палестинского происхождения забросали здание коктейлями Молотова. Особенный цинизм, по мнению Вячеслава Кантора, неудавшемуся преступлению придаёт то, что оно было предпринято в годовщину Хрустальной ночи – нацистского погрома, повлекшего за собой гибель сотни евреев и разрушение более тысячи синагог.
Согласно решению коллегии местного суда Вупперталя в 2015 году, поступок обвиняемых был желанием «привлечь внимание к конфликту в Газе» с Израилем и не был организован из антисемитских побуждений. В начале 2017 года районный суд Вупператаля подтвердил решение суда низшей инстанции.
Подобное решение вызвало резкую критику со стороны многих общественных и политических деятелей, в том числе президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Моше Кантора: «Невероятно, что попытки сжечь синагогу были приравнены к недовольству политикой правительства Израиля. Это даёт карт-бланш антисемитам по всей Германии для нападений на евреев, поскольку немецкий суд уже подготовил им оправдание. Это решение суда равнозначно открытию сезона охоты на евреев».
«Это решение суда может также привести к анархии по всей Германии, так как оно предоставляет законное обоснование для атак на любое национальное или религиозное меньшинство, - подчеркнул президент ЕЕК. – Возможно ли такое, что когда на арабов нападают ультраправые группы, их действия объявляются реакцией на кровопролитие и насилие в арабском мире? Конечно, это было бы абсурдом, но, как и во многих других областях, по всей видимости, когда дело касается евреев, существует отдельное правило».
Кроме того, Вячеслав Моше Кантор отметил, что само постановление суда содержит в себе элементы антисемитизма, поскольку «оно подчёркивает особое отношение к евреям».
В мае 2016 года в Берлине было принято новое определение антисемитизма. Его одобрили участники конференции Международного альянса по сохранению памяти Холокоста (IHRA). Согласно этому определению, «приписывание евреям коллективной ответственности за действия государства Израиль» является проявлением антисемитизма.
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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Париже. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 избираемых лидеров национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев.
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