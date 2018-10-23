Негодный товар: Роспотребнадзор напомнил о возможных сроках возврата

Роспотребнадзор на основе обзора судебной практики Верховного суда по делам о защите прав потребителей напомнил о сроках возврата непродовольственных товаров, сообщается на сайте службы.

При планировании покупки компьютерной техники, на которую установлен гарантийный срок, следует учитывать, что на нее не распространяется право в течение 14 дней обменять ее, если она не подошла по форме, габаритам, фасону, размеру или комплектации. Если товар куплен в интернет-магазине, у потребителя сохраняется право вернуть товар в течение семи дней после его получения, если сохранены товарный вид и потребительские свойства товара.

При покупке автомобиля потребитель может расторгнуть соответствующий договор купли-продажи и потребовать вернуть деньги, если в течение 15 дней после его получения обнаружились производственные дефекты, при этом неважно, устранимы они или нет. Если 15 дней прошли, то основанием для расторжения договора могут быть существенные недостатки проданного автомобиля.

Также, указывает Роспотребнадзор, туроператор обязан своевременно информировать потребителя об обстоятельствах, зависящих от потребителя, которые могут повлечь за собой невозможность оказания услуг, входящих в туристский продукт. Туроператор должен компенсировать все убытки потребителя, если он не предоставил туристу необходимую информацию по оформлению соответствующих документов и из-за этого гражданину было отказано в получении визы.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ