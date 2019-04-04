На полном серьезе: журнал Минобороны поведал об успехах "боевой парапсихологии" в России

СМИ обратили внимание на статью в журнале Минобороны «Армейский сборник». В ней рассказывается о том, что в России разработаны методики боевой парапсихологии, которые позволяют победить противника. Речь идет, фактически, о телепатии и прочих псевдонаучных материях... Получается, что в РФ финансируется "военная лженаука", что ли?!

Автор статьи, полковник запаса Николай Поросков утверждает, что технологию разработали еще советские военные в середине 1980-х годов. И метод якобы активно использовали в чеченских кампаниях.

Технология позволяет победить противника «бесконтактно». Одна из составляющих — метаконтакт.

«Владеющий технологией метаконтакта может вести, например, невербальный допрос. Он „насквозь“ видит взятого в плен солдата противника: что это за человек, какие у него слабые и сильные стороны, пойдет ли на вербовку. Достоверность допроса практически стопроцентная. От него невозможно „отвертеться“», — утверждает автор статьи.

По словам полковника, технологии противодействия этому допросу обучают бойцов спецназа на случай, если те попадут в плен. Ее якобы также осваивают высшие лица страны и руководители крупных промышленных и банковских предприятий.

Автор статьи утверждает, что метод помогает учить иностранные языки, снижать болевой порог, обнаруживать тайники противника, длительное время не есть, не спать сутками и сохранять бодрое расположение духа и т. д.

«Непосвященным далеко не все известно об этой уникальной технологии. Но одна из ее сторон ясна — это телепатический контакт. Российские специалисты достигли его, работая с дельфинами. Они мысленно давали животным команды, которые теми выполнялись...» — говорится в статье. Метод применим для людей и даже помогает оказывать воздействие на технику. Можно, к примеру, подслушивать разговор, сбивать компьютерные программы, нарушать теле- и радиопередачи и т. д.

«Удачей завершились такие эксперименты, как: прочтение документа, лежащего в сейфе, даже если он на иностранном языке, которым мы не владеем; определение лиц, входящих в террористическую сеть; выявление потенциальных кандидатов в террористические группировки», — сообщается в статье.

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Председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров заявил в беседе с РБК, что «боевая парапсихология» — это выдумка. В России давно не проводятся такие исследования.

«Все разговоры о передаче мысли на расстоянии не имеют научного основания, нет ни одного такого зафиксированного случая, это просто невозможно. Это способ выжимать средства из государственного бюджета. В России конец этому был положен в начале 2000-х годов, когда была расформирована войсковая часть № 10003, которая занималась в том числе изучением таких лженаучных явлений для применения в военных целях», — заявил он.

В соцсетях, естественно, подняли на смех "успехи российских военных". Но как-то не по себе, что увлечение мистикой (поразившей наименее образованные слои российского общества), оказывается, свойственно и людям военным - которые, по идее, должны отличаться земным здравомыслием. И вот что еще важно: ведь эти люди - зарплаты получают! И военные пенсии, тоже...

По инф. rosbalt.ru

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