Мусоропроводы исчезнут?

Крупные города отказываются от использования мусоропроводов.

Большие мегаполисы стремительно отказываются от использования мусоропроводов. технически они в многоэтажках есть, только ими не пользуются. Они либо заварены, либо просто стоят как «возможность». А мусор все жильцы, по общей договоренности, выносят а улицу, в контейнер.

В Москве таких домов все больше. Это правило негде не закреплено и считается, скорее, общественным договором. Решили на общем собрании и все. недовольные есть, но их немного. Ведь польза от таких мер на лицо — более 20 этажей неприятного запаха и бытовых отходов, которые привлекают грызунов и насекомых. Только читая неприятно, а уж жить в этом и совсем не хочется.

Тут возникает вопрос: а как же старушки\инвалиды? Им же нелегко выходить на улицу. Это минус. Но преимуществ от отказа от мусоропроводов больше. Это утверждает опыт белорусского Гомеля, где уже пять лет нет ни одного мусоропровода.

На эти меры пошли оправдано. В предприятии «Гомельское городское ЖКХ» вспоминают, что больше всего жалоб у жильцов было на вредителей — крыс, тараканов. Не говоря уже о засорах мусора.

— К тому же конструкции устарели морально и физически, а значит, стали требовать замены. И третье — самое главное — мусоропроводы никак не вписывались в концепцию раздельного сбора отходов, которая в наше время вышла на первый план, — говорят представители предприятия.

Они обратили внимание и на то, что затраты на обслуживание множества мусоропроводов намного больше, чем на содержание контейнерной площадки. Посчитать только бензин — машина объезжает каждый подъезд вместо одного пункта сбора мусора. И не забудем о том, что для обслуживания малых контейнеров нужны руки — то есть дополнительный штат сотрудников. В Гомеле это более 80 человек на весь город.

Власти города все подсчитали приняли волевое решение — отказаться от мусоропроводов. Совсем.

— Мы не делали это одним махом. Как можно. Все делалось постепенно и понемногу. начали с самого маленького района города в 1995 году. Потом перешли на те, что покрупнее. Везде строили площадки для контейнеров, а уж потом заваривали мусоропроводы, — говорят в мэрии.

От последнего мусоропровода избавились в 2013 году. С тех пор все жители носят свой мусор в контейнер для разного рода бытовых отходов: полимеров, бумаги и тд. Сейчас к такой форме уже привыкли. Даже бабушки.

— Про мусоропровод уже забыли все. привыкли без него. Хоть тараканы вывелись. Теперь стараюсь так делать: иду в аптеку, магазин, прихватываю с собой мусор. Привыкла, — говорит пожилая жительница Гомеля.

В микрорайонах новостроек сегодня та же картина. С 2013 года в Гомеле прекратили проектировать и возводить дома с мусоропроводами. Так что местные дошкольники, выросшие в новых кварталах, даже не знают, что это значит: вынести мусор во время рекламной паузы.Все выглядит эстетично — огороженные контейнерные площадки цвета темного шоколада.

Источник: prozkh.ru

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