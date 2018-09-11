Мусорный бак попадет в реестр

Все мусорные контейнеры и баки для бытовых отходов внесут в единый реестр, а отвечать за их состояние будут муниципалитеты. Постановление правительства об этом публикует "Российская газета" . Документ вступает в силу 1 января 2019 года.

Контейнерные площадки должны создавать органы местного самоуправления, за исключением тех случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, к примеру, на садовых товариществах. Но и тогда им нужно будет письменно согласовать создание будущей площадки с муниципальными властями.

Все сведения о контейнерных площадках будет вносить в реестр уполномоченный орган местного самоуправления, пояснил минстрой. Сам же реестр будет доступен в интернете на сайте муниципалитета или если его нет, то на сайте регионального органа исполнительной власти, курирующего сферу ЖКХ.

С 1 января 2019 года садовые товарищества должны согласовывать установку мусорных баков с муниципалитетами

"Уже с 1 января следующего года граждане смогут ознакомиться с реестром всех контейнерных площадок своего города, определить удобную для себя или обратиться в органы местного самоуправления с просьбой о создании более удобного места расположения сбора ТКО. Также в реестре будет содержаться информация об ответственном лице за состояние каждой контейнерной площадки", - пояснил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Места для сбора мусора должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также правилам благоустройства муниципалитетов. В последних местные власти прописывают, где размещаются в селе, городе или районе детские и спортивные площадки, тротуары и ливневки, какие должны быть фасады зданий, номера домов и газоны с клумбами. С 1 января они будут отвечать и за размещение мусорных контейнеров. Регионы все документы, регулирующие этот вопрос, должны довести до ума к 2020 году.

По мнению координатора проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, места размещения новых контейнерных площадок нужно выбирать с помощью математических моделей электронных территориальных схем, которые определяют, где и сколько мусорных баков не хватает.

"Сейчас, например, абсолютное большинство полигонов, находящихся в государственном реестре объектов размещения отходов, не соответствуют его требованиям, но они же туда как-то попали. Чтобы такого не было, и нужны электронные модели территориальных схем", - поясняет Дмитрий Миронов.

Сам реестр представляет собой базу данных о контейнерных площадках. В нем будут сведения об их нахождении, технических характеристиках, собственниках и источниках мусора.

"Правила обустройства мест накопления отходов и их реестр унифицируют информацию о контейнерах и баках, их владельцах и количестве собираемого мусора. Это позволит продолжить работу по созданию "цепочки" раздельного сбора мусора от контейнера до переработчика отходов", - пояснили "Российской газете" в министерстве природных ресурсов и экологии.

445 килограммов твердых бытовых отходов в среднем производит человек за год

Правда, в самом документе нет ни слова о раздельном сборе отходов. Тем не менее принятие этого постановления является важной частью глобального плана по наведению порядка в "мусорной отрасли". "Переход на раздельный сбор мусора - непростая работа, в других странах эту культуру прививали 15-17 лет. Нам надо ускоряться, мы многое форсированно проходили, лет за 10 должны справиться, - ранее заявлял "РГ" министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. - Предстоит практически с нуля создать промышленные мощности по переработке так называемых бытовых отходов".

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