Мусор превращается в деньги

Новая система сбора, вывоза, утилизации мусора, а следовательно, и новые тарифы начнут действовать с 1 января 2019 года. Каждый регион выбирает регионального оператора, с которым управляющие компании, ТСЖ, ИП, владельцы частных домов заключают договор. При этом несколько регионов пошли на опережение и уже перешли на новую систему, пишет "Российская газета" .

В некоторых регионах предложенные тарифы за мусор (а доходит до 2,6 тыс. руб. на человека) уже напугали людей

Услуга по вывозу мусора получит в квитанции отдельную строку. Те, кто заключил договор на вывоз мусора напрямую, станут получать еще один платежный документ.

В Ярославской и Астраханской областях, Алтайском крае тариф будет менее 100 рублей. В Омской области также планируется установить платеж, который не превысит этого порога. Но во многих регионах предложенные тарифы напугали жильцов.

В Коми предлагался тариф 740 рублей с человека, свидетельствуют данные НП "ЖКХ Контроль". Но после волны возмущений был принят тариф 166 рублей. В Иркутской области общественники опротестовали тариф 500 рублей с человека для южных районов региона и 800 - для северных. Самый высокий тариф предлагается ввести в Красноярском крае для Кежемского района - 2600 рублей, однако вряд ли такой тариф действительно будет введен - властям придется искать выход, перераспределять расходы между территориями, применять субсидии. В то же время надо иметь в виду, что для многих территорий высокие тарифы являются экономически обоснованными, поясняет исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

С 1 января в ряды плательщиков за вывоз мусора вольются жители деревень и сел. Именно оттуда вывозить мусор стоит дороже всего. В городе мусорный контейнер стоит в каждом дворе. После объезда квартала полный мусоровоз отправляется на полигон разгружаться. В сельской местности он объезжает несколько деревень.

Вывоз мусора подорожает для квартир, в которых зарегистрировано много людей

Регионы устанавливают тарифы, которые отличаются в разы, каждый субъект сам ищет баланс между экономически обоснованной суммой и посильной для плательщиков. Как вырастет платеж для каждой квартиры, сложно сказать, так как меняется метод расчета. "Вывоз мусора перестает быть жилищной услугой, которая рассчитывалась в зависимости от площади помещения, и переходит в коммунальные услуги - они рассчитываются в зависимости от количества людей, проживающих в квартире", - поясняет Светлана Разворотнева. При этом регионам дали право сохранить прежний метод расчета.

Сейчас платеж за стандартную "двушку" составляет в среднем 100-200 рублей. Также 200 рублей с квартиры заплатят жители регионов с адекватными тарифами, если в квартире живут всего два человека, поясняет эксперт Центра передовых технологий Российской академии народного хояйства и госслужбы Игорь Кокин. А если четыре, то уже в два раза больше, чем было. Реформа сделает дороже вывоз мусора для квартир, в которых проживающих много, и дешевле, если на большой площади числится мало жильцов. В регионах, где тариф превысит 100 рублей на человека в месяц, цена этой услуги однозначно вырастет для населения.

Во многих регионах рост тарифов отмечен уже в этом году, потому что начался переход на использование новых полигонов для мусора или были обнаружены незаконные свалки и введен запрет на их использование.

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