Мусор превращается в деньги

Новая система сбора, вывоза, утилизации мусора, а следовательно, и новые тарифы начнут действовать с 1 января 2019 года. Каждый регион выбирает регионального оператора, с которым управляющие компании, ТСЖ, ИП, владельцы частных домов заключают договор. При этом несколько регионов пошли на опережение и уже перешли на новую систему, пишет "Российская газета".
В некоторых регионах предложенные тарифы за мусор (а доходит до 2,6 тыс. руб. на человека) уже напугали людей
Услуга по вывозу мусора получит в квитанции отдельную строку. Те, кто заключил договор на вывоз мусора напрямую, станут получать еще один платежный документ.
В Ярославской и Астраханской областях, Алтайском крае тариф будет менее 100 рублей. В Омской области также планируется установить платеж, который не превысит этого порога. Но во многих регионах предложенные тарифы напугали жильцов.
В Коми предлагался тариф 740 рублей с человека, свидетельствуют данные НП "ЖКХ Контроль". Но после волны возмущений был принят тариф 166 рублей. В Иркутской области общественники опротестовали тариф 500 рублей с человека для южных районов региона и 800 - для северных. Самый высокий тариф предлагается ввести в Красноярском крае для Кежемского района - 2600 рублей, однако вряд ли такой тариф действительно будет введен - властям придется искать выход, перераспределять расходы между территориями, применять субсидии. В то же время надо иметь в виду, что для многих территорий высокие тарифы являются экономически обоснованными, поясняет исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
С 1 января в ряды плательщиков за вывоз мусора вольются жители деревень и сел. Именно оттуда вывозить мусор стоит дороже всего. В городе мусорный контейнер стоит в каждом дворе. После объезда квартала полный мусоровоз отправляется на полигон разгружаться. В сельской местности он объезжает несколько деревень.
Вывоз мусора подорожает для квартир, в которых зарегистрировано много людей
Регионы устанавливают тарифы, которые отличаются в разы, каждый субъект сам ищет баланс между экономически обоснованной суммой и посильной для плательщиков. Как вырастет платеж для каждой квартиры, сложно сказать, так как меняется метод расчета. "Вывоз мусора перестает быть жилищной услугой, которая рассчитывалась в зависимости от площади помещения, и переходит в коммунальные услуги - они рассчитываются в зависимости от количества людей, проживающих в квартире", - поясняет Светлана Разворотнева. При этом регионам дали право сохранить прежний метод расчета.
Сейчас платеж за стандартную "двушку" составляет в среднем 100-200 рублей. Также 200 рублей с квартиры заплатят жители регионов с адекватными тарифами, если в квартире живут всего два человека, поясняет эксперт Центра передовых технологий Российской академии народного хояйства и госслужбы Игорь Кокин. А если четыре, то уже в два раза больше, чем было. Реформа сделает дороже вывоз мусора для квартир, в которых проживающих много, и дешевле, если на большой площади числится мало жильцов. В регионах, где тариф превысит 100 рублей на человека в месяц, цена этой услуги однозначно вырастет для населения.
Во многих регионах рост тарифов отмечен уже в этом году, потому что начался переход на использование новых полигонов для мусора или были обнаружены незаконные свалки и введен запрет на их использование.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять закон о продлении до 2021 года включительно приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сберб...
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в соответствии с законом изме...
Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» провели совместный онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов «Азбука интернета» – учебной программы компьютерной грамотности для пенсионеров. М...
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая различные ...
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
Более миллиона человек воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России в августе 2018 года. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента запуска кабин...
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...
Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».