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Москва: акцию памяти узников ГУЛАГа предлагают перенести с Лубянки
По инф. rosbalt.ru   
22 Октября 2018 г.
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Московские чиновники предложили организаторам акции «Возращение имен», планируемой ко Дню памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня на Лубянке, провести ее в другом месте.

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Префектура Центрального округа предложила активистам собраться у Стены скорби на проспекте Академика Сахарова, подчеркнув, что «относится с глубоким уважением к памяти жертв репрессий».

Власти отметили, что проведению скорбной акции у Соловецкого камня мешает ремонт, из-за чего не будет возможно «обеспечить сохранение жизни и здоровья участников мероприятия».

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Акцию «Возвращение имен» в канун этого дня в городе проводит общество «Мемориал».

По инф. rosbalt.ru

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