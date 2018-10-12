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Минздрав планирует привить от гриппа 70 млн человек
По инф. rosbalt.ru   
12 Октября 2018 г.
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Минздрав рассчитывает в текущем сезоне вакцинировать от гриппа около 70 млн человек. С таким заявлением сегодня на совещании с членами правительства РФ выступила глава Минздрава России Вероника Скворцова. «Всего мы привьем около 70 млн человек, то есть фактически половину страны», — сказала она.

По словам министра, сейчас в регионы поставлены около 70% вакцин. «В этом году мы закупили на 7% больше вакцин», — добавила она и подчеркнула, что это позволит расширить охват вакцинацией по сравнению с прошлым годом. Поставка будет завершена до 15 ноября.

Так, согласно материалам Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2018—2019 годов ожидаются в основном грипп В, а также грипп А — H3N2 и H1N1. Вакцинация от гриппа стартует ежегодно в конце августа — начале сентября и заканчивается в декабре. Пики заболеваемости гриппом обычно приходятся на январь—март.

Сейчас, продолжила министр, уровень заболеваемости гриппом низкий. «Уровень заболеваемости гриппом пока на 15% ниже базовой линии, или на 10% ниже эпидемического порога недельного», — пояснила она.

Все регионы подготовились к текущему эпидсезону заболеваемости гриппом и ОРВИ, создали двухнедельные запасы лекарств, развернули инфекционные койки, добавила министр. Проверку готовности к текущему эпидсезону в регионах Минздрав провел совместно с Росздранадзором.

По инф. rosbalt.ru

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