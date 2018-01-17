Минстрой решил ограничить размер жилищных платежей

Правила определения тарифа за жилищные услуги в многоквартирных домах разработал минстрой, пишет "Российская газета". Методика ограничит рост платы по аналогии с коммунальными. Сейчас по последним действует ограничение роста совокупного платежа граждан.

Муниципалитеты смогут установить порядок регулирования платы за жилое помещение, если собственники не определили размер платы самостоятельно на общем собрании. "То, какие услуги собственники жилья поручают выполнить управляющей компании и сколько они готовы за это платить, они определяют на общем собрании собственников жилья. Если собственники этого не сделали, управляющая компания вправе использовать муниципальный тариф, но ограниченный определенной методикой", - заявил глава минстроя Михаил Мень.

Предполагается, что для роста жилищных услуг будет определен предельный индекс, который позволит избежать стихийного роста платежей.

Размер платы за жилищные услуги будет зависеть от типа многоквартирного дома, степени его благоустройства дома, этажности, состава общего имущества. Всего в документе восемь типов домов, для каждого из которых будет установлен свой предельный лимит тарифа.

Платеж за жилищные услуги будет зависеть от типа дома, числа этажей, степени благоустройства

Платеж будет зависеть от средней стоимости оказания услуг - содержания, ремонта и управления жильем. В том числе при расчете предельного размера платежа должны учитываться расходы на эксплуатацию машин и техники, необходимой для содержания жилья (тракторы, снегоуборочные машины), и оплата труда, рассчитываемая по Трудовому кодексу. При этом жильцы будут оплачивать не только труд сотрудников управляющей компании, но и премии. Также в тарифе учтут расходы на топливо машин и их техосмотр. При этом в формуле заложена норма расхода топлива, так что ездить по своим делам и заставлять платить за это жильцов дома, не получится.

Также минстрой предложил возложить на региональных операторов ответственность за установку и содержание контейнеров и бункеров, а также за уборку мест накопления и погрузки твердых коммунальных отходов. Проект постановления правительства, подготовленный министерством, также включает затраты регионального оператора на организацию и содержание мусорных площадок в единый тариф на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сейчас уборка контейнерных площадок никак не регулируется.

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