Межевание может увеличить процент кадастровых ошибок

Регионы Северо-Запада не попали в число пилотных по производству комплексных кадастровых работ. А значит, эта процедура начнется в регионах уже после 2018 года, но межевание индивидуальных участков владельцы должны завершить до 31 декабря 2017-го. На фоне массового спроса на такие услуги садоводы боятся, что возрастет число ошибок. И эксперты признают: опасения небеспочвенны, пишет "Российская газета".

Кадастровые ошибки при межевании

Не состыковались

- Количество уже выявленных ошибок только в СЗФО составляет 12 процентов, на территории России в целом - более 35 процентов, притом что более 40 процентов земельных участков до сих пор остаются неотмежеванными. - констатирует Юлия Карпова, руководитель крупного правового центра (Европейской Юридической Службы).

По оценкам Татьяны Шальневой, маркетолога компании, поставляющей оборудование для аэрофотосъемки, в каждом пятом садоводстве, селе или деревне границы определены с грубыми нарушениями, из-за которых возникают проблемы у смежных земельных участков. При этом 70 процентов участков, по мнению эксперта, имеют никому не мешающие, но некорректные границы.

То, что ошибок много, признают и в ассоциации, которая объединяет кадастровых инженеров Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Но от точных цифр в СРО воздерживаются. Дело в том, что выявить факт ошибки можно лишь когда наступает противоречие, например границы одного участка вторгаются в границы другого. А это выясняется лишь тогда, когда на соседнем участке происходит процедура межевания.

Сейчас садоводы по всей стране массово потянулись к кадастровым инженерам. Дело в том, что в связи с окончанием дачной амнистии, до 1 января 2018 года владельцы участков должны поставить их на кадастровый учет, иначе люди не смогут продать или подарить свои наделы, могут возникнуть сложности и с подключением инженерных коммуникаций.

Соответственно, с увеличением заявок на межевание растет число конфликтных ситуаций.

Александр Бабийчук, юристконсульт АСРО "Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада", которое объединяет более 700 кадастровых инженеров, объясняет большое количество ошибок тем, что межевание происходило в разные годы, за участки брались разные фирмы, да и работы проводились в период действия разных нормативных актов.

- До вступления в силу закона о государственном кадастре недвижимости, а это 2008 год, работы по межеванию проводили разные специалисты, например изыскатели или геодезисты. Они использовали приборы разной точности, применялись теодолиты, нивелиры, тахиометры, спутниковые системы позиционирования. Также разные фирмы использовали разные исходные данные. Поэтому нестыковки просто не могли не возникнуть. Прибавьте к этому разные требования к точности измерений. Например, при межевании садовых участков на землях сельхозназначения допустимая квадратическая погрешность определения поворотных точек составляет 20 сантиметров, а для земель лесного фонда - это 5 метров. Если садовый участок находится на опушке, то при определении границ лесов половина участка может быть записана в земли лесного фонда, - говорит Александр Бабийчук.

Причем, чтобы вернуть себе право на участки в полном объеме, садоводы идут в суды. А здесь возникает новая неопределенность.

- Успех в судебном разбирательстве никто гарантирует, по-скольку владелец спорного земельного участка не всегда может доказать, где должна проходить граница его земельного участка, - говорит Юлия Карпова.

Ситуация получается абсурдная, ведь спор идет из-за значений координат, в реальности-то заборы поставлены давно, и никто к ним претензий не имеет.

Границы без риска

Садоводы боятся кадастровых ошибок. Они не хотят из-за неверно поставленной точки на карте обивать пороги судов и доказывать права на участок, который обрабатывают уже несколько десятков лет. И дачников можно понять: они находят кадастрового инженера через Интернет, приглашают его на участок, он его замеряет, затем выдает владельцам документы о согласовании границ, чтобы сами садоводы взяли подписи у соседей, что те, мол, претензий не имеют. Далее все эти бумаги кадастровый инженер обрабатывает, ставит подпись, а согласовывают границы участка в садоводстве и в районной администрации не кадастровые инженеры, а сами садоводы. И именно они обращаются в итоге в кадастровую палату и ставят участок на учет. В СРО говорят, что процедура по закону должна происходить несколько по-другому, что садоводов никто не должен бросать один на один с документами, но владельцы участков, которые проводят межевание сейчас, утверждают, что именно так все и происходит.

Проблема в том, на любом из этапов согласований садоводы могут получить отказ, если инженер, к которому они обратились, неправильно оформил документы или до этого кадастровую ошибку допустил их сосед.

В принципе, законодательство защищает права садоводов.

- Кадастровый инженер несет ответственность за нарушения требований федерального законодательства, в том числе за недостоверность сведений межевого плана, на основании которых сведения о земельном участке вносятся в ЕГРН. При этом на основании решения суда убытки, причиненные заказчику кадастровых работ, подлежат возмещению за счет страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера", - говорит директор филиала кадастровой палаты по Ленинградской области Олег Михеев.

Он подчеркивает, что качество работ кадастровых инженеров контролирует саморегулируемая организация. Все кадастровые инженеры обязаны состоять в СРО, без этого они просто лишаются права так себя называть.

- Обязательными условиями принятия физического лица в члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров является, в том числе, сдача теоретического экзамена. По его результатам кадастровому инженеру выдается квалификационный аттестат и присваивается реестровый номер. Данные номера все учтены и размещены на портале Росреестра. Также на данном ресурсе содержатся сведения о кадастровых инженерах, которых лишили квалификационного аттестата и которые не вправе осуществлять кадастровую деятельность. Перед заключением договора подряда заказчик кадастровых работ вправе запросить сведения об аттестате непосредственно у кадастрового инженера либо проверить данную информацию самостоятельно на портале Росреестра, - говорит Олег Михеев.

Реестр кадастровых инженеров общий на всю страну, сейчас в нем числится больше 39 тысяч специалистов. Из них 3283 человека сменили вид деятельности, и их реестровые номера были аннулированы. Исключены из саморегулируемых организаций 422 человека.

Статистика показывает, что подавляющее большинство членов СРО работают в рамках правового поля. Но беда в том, что само поле размыто.

Посчитают всех

С кадастровыми ошибками сталкиваются не только садоводы, но и владельцы гаражей, частных домов, фермеры. Ситуация настолько сложная, что несколько лет назад в России заговорили о комплексных кадастровых работах. Их суть в том, чтобы централизованно обеспечить подготовку карты или плана территории. При таких работах можно выявить уже совершенные кадастровые ошибки, урегулировать границы во внесудебном порядке и предотвратить возникновение новых нестыковок.

Еще два года назад многие участники рынка были убеждены, что комплексные кадастровые работы стартуют в 2017-м, а к 2019-му будут завершены в полном объеме. Изначально планировалось, что в программе только на стартовом этапе будут участвовать двадцать регионов, но в 2017-м финансирование получили всего три субъекта, регионов Северо-Запада среди них не оказалось. Но теоретически программа может заработать в этих субъектах на следующий год или в 2019-м.

В том, что идея комплексных кадастровых работ хорошая, никто не сомневается. Но перед рядовыми садоводами возникла новая дилемма. Сейчас законопослушные владельцы дач и огородов проводят межевание, платят деньги (10-12 тысяч рублей за участок), бегают по инстанциям, чтобы согласовать проект своего участка, и не имеют гарантий того, что через год-два во время комплексных кадастровых работ не выяснится, что при оформлении их участка все-таки закралась ошибка. И если она затрагивает чьи-либо интересы, то как и за чей счет ее исправлять, совершенно непонятно.

Эксперты, у которых "РГ" спросила, что же делать сейчас садоводам, в один голос заявили, что беспокоиться рано.

- Эти работы только начинают проводиться, механизм их выполнения не отработан, законодательная база оставляет много вопросов, - говорит Татьяна Шальнева. По ее словам, даже если Ленобласть или другие регионы Северо-Запада попадут в план комплексных кадастровых работ в 2018-м, то в первую очередь кадастровые планы территории начнут составлять на развивающихся территориях, ведь там наведение порядка позволит повысить наполняемость местных бюджетов. В садоводствах участки в целом размечены, люди платят земельный налог. Конечно, комплексный кадастр нужен и там, но в первую очередь - чтобы навести порядок, на объем налоговых поступлений корректировка большого влияния не окажет, поэтому, по мнению эксперта, такие работы там начнутся очень нескоро.

- Страна у нас большая, а межевание такой территории - это работа скорее не на результат, а на процесс. Если учитывать то, что у нас много юридически неподкованных пенсионеров, простых обывателей и "мертвых душ" (безвестно отсутствующих), то процесс будет небыстрым, - уверен директор по развитию крупной девелоперской компании Евгений Везен.

Но рано или поздно комплексные кадастровые работы все же начнутся везде. И сейчас, как считает Александр Бабийчук, самое большее, что могут сделать садоводы , органы кадастрового учета и кадастровые инженеры на местах, - это минимизировать новые ошибки.

Эксперт советует садоводам объединяться с соседями и всем вместе идти к одному кадастровому инженеру. Так как на территории будет работать один человек и по одной методике, то вероятность наложения границ сведется к минимуму. И даже если в документы закрадется ошибка,то ее можно будет исправить в процессе подготовки документов, а если же ситуация потребует судебного разбирательства, то человек не окажется один на один с системой, по заседаниям он будет ходить вместе со своими соседями по участку, что значительно сподручнее.

Эксперты признают: определение границ земельного участка - задача очень сложная. Тем не менее все опрошенные "РГ" специалисты склоняются к мнению, что проводить межевание нужно, ведь у собственности должна быть граница.

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